Fuziunea EximBank cu Banca Românească încă nu a fost aprobată de Ministerul Finanţelor

Fuziunea dintre EximBank şi Banca Românească nu a fost încă aprobată de Ministerul Finanţelor Publice, a declarat marţi, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, menţionând că este dificil de făcut fiind nevoie de expertiză.



"Despre Eximbank şi acea tranzacţie, vom face o conferinţă de presă specială, dar ce vreau să spun este că tranzacţia nu aveam cum să o aprob eu, tranzacţia a fost făcută, era parafată când am venit eu. Eu vorbesc despre fuziune. Fuziunea nu a fost încă aprobată de Ministerul Finanţelor Publice şi vă spun că la fuziune mă gândesc dacă rămâne acest format. Sunt mai multe lucruri de de discutat pentru că până la urmă această fuziune între o bancă de stat care nu a avut activitate pe piaţa de retail şi o bancă de retail care a acţionat în piaţa românească cu bune şi rele în ultimii ani de zile este complicat de făcut şi aici au nevoie de expertiză, experienţă", a spus Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe de presă.



În ceea ce priveşte suma aferentă tranzacţiei, el a precizat că include suma anunţată public dar şi un împrumut, însă nu a oferit cifre.



De asemenea, ministrul Finanţelor a făcut referire şi la CEC Bank, precizând că doreşte transformarea celor două bănci de stat în competitori reali pe piaţa bancară.



"Cu CEC, aşa cum am spus, doresc foarte mult să atrag experienţa celor de la BERD şi IFC în a restructura astfel de instituţii. Şi acesta înseamnă că va trebui să facem un due diligence, va trebui să schimbăm un pic guvernanţa pentru că vrem o guvernanţă transparentă. Nu vă scund că vreau ca CEC şi EximBank să fie doi competitori reali pe piaţă pentru celelalte bănci. Pe mine nu mă interesează doar ca active, să ne uităm ca active unde suntem, mă interesează profitabilitatea, mă interesează produsele. Astăzi nu sunt competitori reali pentru celelalte bănci din sistem şi mi se pare iarăşi un lucru interesant că o bancă din primii 10, cum este CEC, să nu fie dealer primar, astăzi în România când au rămas doar 7 dealeri primari. Şi nu am auzit de la CEC şi de la preşedintele CEC să spună că este un obiectiv, ceea ce este inadmisibil după ce statul te capitalizează cu 950 de milioane de lei să nu faci demersurile să fii dealer primar", a subliniat Florin Cîţu.



El menţionat că, până în acest moment, nu au avut loc schimbări la CEC, dar că i-au apărut câteva informaţii despre incompatibilităţi pe care trebuie să le rezolve.

www.agerpres.ro