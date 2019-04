Gazul, vis imposibil pentru 90% din săteni

adrian825/Getty Images/iStockphoto Woman hand opening a gas flame stove Woman hand opening a gas flame stove





Satele din zonele izolate ale României sunt locuite de cetăţeni atât de săraci, încât numai o persoană din 10 îşi permite costurile de racordare la reţeaua de gaze, care ajung la 3.000 de euro, arată cercetările efectuate de compania de profil cu capital majoritar francez Engie.

„Suntem foarte conştienţi de dorinţa autorităţilor de a extinde reţelele de gaze în zonele izolate”, a declarat Eric Stab, director general la divizia societăţii energetice din România.

Greu de conectat

Acesta a explicat însă că la punerea în aplicare a unui asemenea demers, apar o serie de probleme. Astfel, trebuie să instalezi conductele, apoi să te asiguri că acei consumatori se pot conecta la conducte.

„Dacă nu, nu există niciun beneficiu pentru nimeni, nici pentru consumatori, nici pentru companiile de gaz. Mă refer la aspectele financiare, la faptul că nu pot plăti gazele”, a punctat Stab.

În opinia acestuia, autorităţile trebuie să găsească modalităţi de a-i sprijini financiar pe locuitorii care nu pot suporta costurile racordării.

„Acest fel de mecanisme există în anumite ţări, unde se oferă subvenţii să cumperi un boiler şi lucruri de acest fel”, a menţionat Stab.

Deciziile guvernanţilor

Executivul a aprobat, în şedinţa din 3 aprilie, o hotărâre pentru stabilirea cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale - procedurile pentru acordarea concesiunilor, conţinutul cadru al caietului de sarcini.



„Am aprobat în Guvern un act normativ care va duce practic gazul natural în cât mai multe case ale românilor”, a declarat Anton Anton, ministrul Energiei.

De asemenea, potrivit unui amendament adoptat de Comisia Economică din Senat, o parte din taxa de 2% încasată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va merge către dezvoltarea reţelelor de gaze la sate.

„Dacă ne uităm în urmă la ultimii 10-12 ani ai activităţii noastre în România, când am conectat astfel de zone izolate, ce am constatat a fost că, în multe cazuri, rata de conectare este de aproximativ 10% din potenţial, ceea ce este mult prea puţin. Ca să fie profitabilă o astfel de investiţie, trebuie să ajungi la circa 50%” Eric Stab, director general Engie România.

„Doar o treime din populaţia ţării are acces în prezent la reţelele de distribuţie a gazelor naturale. Or această cifră este sub statutul nostru pe piaţa gazelor din Uniunea Europeană - unul dintre cei mai mari producători de gaz ai UE - şi sub ceea ce înseamnă un trai decent şi normal pentru toată populaţia” Anton Anton, ministrul Energiei