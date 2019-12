Gențile pictate cu suflet, la Milano și Las Vegas

Geanta reprezintă unul dintre cele mai importante accesorii ale unei femei. Alături de pantofi, ea completează și întregește o ținută, putând fi uneori chiar piesa de rezistență, elementul care oferă unicitate și curaj celei care o poartă. În 2014, o tânără arhitectă specializată în design de accesorii a început să creeze povești pictate pe genți, pantofi și accesorii manufacturate din piele naturală, sub brandul Lyria. Acum, antreprenoarea vrea să împărtășească din experiența sa în obiecte din piele naturală, prin ateliere de tip couture.

Povestea Lyria a început în 2014, când Armina Popeanu, mintea creativă din spatele brandului, a terminat arhitectura. Pentru că nu se regăsea în proiectarea de arhitectură, și-a căutat un domeniu conex, care să o reprezinte. “Încă din facultate îmi personalizam cu povești pictate fiecare geantă, o parte dintre pantofi și uneori rochii. Nu mă regăseam în acea perioadă în pattern-urile simple, așa că îmi cream povești care să mă reprezinte. Doamnele din jurul meu apreciau mai ales gențile, așa că totul a fost natural. Atunci când am terminat Arhitectura, mi-am vândut motorul cu 2.000 de euro, am cumpărat 35 de genți din piele de la o fabrică de genți pe care o cunoșteam (pe care întâmplarea face că un an mai târziu, atunci când a fost de vânzare, am cumpărat-o și ulterior am produs colecțiile Lyria), am făcut poze poveștilor pictate și am creat site-ul Lyria.ro. Feedback-ul doamnelor a fost bun, așa că povestea a continuat. Lyria a început din pasiunea mea pentru personalizarea accesoriilor și a continuat cu ajutorul miilor de clienți entuziaști”, povestește Armina Popeanu.

Provocările antreprenoriatului

Provocările au fost multe și diverse. De departe, mai spune antreprenoarea, „perioada în care am avut fabrica de marochinărie la Brașov: lipsa forței de muncă calificate sau a forței de muncă de orice fel. Pur și simplu nu găseam oameni dornici să lucreze sau să învețe, pentru a ne putea dezvolta. Astfel că am fost nevoiți ca după trei ani să externalizăm producția și să ne asumăm costul de manufactură mai mare. De-a lungul timpului, am avut zeci de angajați, 15 s-au suprapus în vârful maxim al fabricii de marochinărie. Acum avem parteneri externi mai multe fabrici de marochinărie și pantofi din București și din țară, cu care producem colecțiile noastre. Efectiv, o geantă are nevoie de câteva ore de producție, iar o pereche de pantofi, de aproximativ 30 de ore. Livrarea comenzilor Lyria acum, la final de 2019, durează între 5 și 15 zile pentru produsele care nu sunt în stoc. Uneori poate fi vorba de produse personalizate din colecțiile regular, alteori de povești pictate personalizate.”

Produsele Lyria, genți și încălțăminte, sunt fiecare în parte pictate manual cu pensula, utilizând vopseluri special create pentru piele și fixate cu lacuri speciale antiintemperii, povești pictate doar pe accesorii manufacturate în România, din piele naturală.

Modele unicat, din experiențe de neuitat

Poveștile pictate sunt inspirate cel mai des din călătorii, din muzică sau din dorințele clienților; ideile vin cel mai des în perioadele mai relaxate, atunci când le creezi un cadru artistic. „Nu îmi notez niciodată ideile, am întotdeauna un carnețel cu mine, dar niciodată pentru idei. Dacă ele revin, înseamnă că sunt bune și de cele mai multe ori le punem în practică”, mai spune Armina Popeanu. Cele mai noi colecții Lyria sunt complexe și au fost prezentate la târgurile de buying din Milano, unde antreprenoarea a participat de două ori, și Las Vegas, unde are loc cel mai mare târg de acceosorii din Statele Unite. În colecția „Povestea ta Pictată” prețurile pantofilor sunt între 479 și 769 de lei, iar al genților, între 489 de lei pentru plicuri și ajung până la 949 de lei. Colecția regular #FW1920 are prețuri între 589 de lei pentru ghete, 689 de lei pentru cizme și între 659 și 779 de lei pentru genți.

Colaborări cu branduri românești

Parcursul afacerii a fost marcat de mai multe colaborări, care au adus plus valoare. „Colaborările au început la finalului lui 2018 cu Lyria și ColorfulMind, împreună cu care am creat un planner premium și au continuat cu Lyria și Diane Marie, cu care am conceput în vara lui 2019 o colecție de povești pictate – Dharma, povești inspirate de mandale și simboluri asiatice, pictate pe genți Lyria și pantofi Diane Marie. În fiecare colaborare am urmărit să putem oferi clienților noștri tipuri de produse noi, pe care noi nu le acopeream”, adaugă antreprenoarea.

80% din producție ajunge la clienții din România și 20% în restul lumii. Cu o investiție inițială de 2.000 de euro, bani obținuți din vânzarea motocicletei sale, Armina Popeanu a înregistrat cu Lyria afaceri de 50.000 de euro și estimează că va încheia anul 2019 cu o cifră de afaceri de 70.000 de euro.

Ateliere de vânzare

Experiența creării unei genți poate fi încercată acum de oricine. Businessul este încris într-o campanie de strângere de fonduri din cadrul Startarium Crowdfunding Makeathon, un proiect dedicat finanţării prin crowdfunding din România. Campania presupune finanțarea companiilor și, practic, cei interesaţi de produsele şi serviciile anumitor antreprenori le pot cumpăra în avans, primind în schimb diferite recompense pentru susţinerea lor. Astfel, antreprenorii vor folosi banii fie pentru a-şi construi un business, fie pentru a-şi dezvolta afacerea în noi direcţii.

„Campania de crowdfunding este concepută pentru o nouă linie de business: ateliere couture la care îți faci singur geanta, accesoriile sau un kit DIY @Home”, spune Armina Popeanu.

„Singuri sau cu prietenii, cei interesaţi pot petrece câteva ore în care vor lua contact direct cu pielea naturală, să înveţe să lucreze cu ea şi să îşi manufactureze o geantă sau accesorii din piele.

Finanţare din resurse online

Crowdfundingul este o tehnică de finanțare a proiectelor folosind resurse online. La baza ei stă ideea a apela la o comunitate ca un potențial finanțator pentru a dezvolta un produs.

Pe scurt, vindem în avans pachete de ateliere și produse la un preț super early-bird, pentru a atinge masa critică de care avem nevoie pentru a începe activitatea – 5.000 de euro. Am conceput aceste experiențe în jurul ideii de fashion responsabil, dar și ca metodă de relaxare, realizarea pas cu pas a unui accesoriu din piele fiind o metodă inedită de deconectare”.

Noua linie de experiențe Lyria este disponibilă momentan doar pe platforma de crowdfunding Startarium, în trei variante:

Kit-ul DIY @Home (de la 25 de euro) - îți comanzi acasă un kit Do It Yourself @Home în care primești toate materialele, furniturile și instrucțiunile de care ai nevoie să îți manufacturezi singur/ă acasă un etui multifuncțional din piele, care poate lua forma unui portmoneu, port tabac, portfard, port ochelari.

Atelier de accesorii (de la 55 de euro) - o experiență unisex, unde accentul cade pe relaxare, detașare și mai ales scoaterea la lumină a laturii creative, în timp ce realizezi un etui multifuncțional, un breloc, un tag pentru bagaj, un suport pentru căști și nu numai. Poți veni singur/ă sau însoțită de prieteni/colegi.

Atelier couture de genți (de la 85 de euro) - o experiență de grup sau one-on-one pentru cei care vor să realizeze o piesă de design unică.

Experiențele couture se adresează celor care vor echilibru

„Întreaga experiență a atelierelor Lyria este despre descoperirea sau redescoperirea unor abilități pe care noi toți le avem, despre design în piele, dar și despre networking și deconectare de la cotidian”, spune Armina Popeanu. În viziunea acesteia, „experiențele couture se adresează inclusiv celor care vor să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală”, celor care vor să petreacă timp de calitate cu prietenii sau chiar în familie, atelierele fiind potrivite inclusiv copiilor cu vârsta de peste 9 ani. „În același timp, Kit-ul Do it Yourself @Home poate fi un cadou inspirat: o experiență unică de care cu siguranță destinatarul nu se va plictisi și pe care nu o va uita”, explică Armina.

Pe viitor, antreprenoarea plănuiește lansarea unui ai doilea kit pentru cei care vor să cunoască din tainele poveștilor pictate. „În 2020 ne propunem să începem atelierele couture și să avem o ocupare constantă a atelierelor, să dezvoltăm noua latura de tip experiență a Lyria, să creăm mai multe tipuri de modele de genți și accesorii, să lansăm un al doilea kit Do It Yourself @Home, mult mai complex, de geantă”, spune Armina Popeanu.

Cred că regula de bază este să nu riști mai mult decât îți permiți să pierzi. Desigur, important este (mai ales dacă ai un produs bun, validat de piață) să nu renunți, să te adaptezi repede, să înveți din greșeli și să ai răbdare. În România ai nevoie de mai multă răbdare sau un capital mare de investit.

Armina Popeanu – arhitect de genți și pantofi