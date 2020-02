Ghiță Ciobanul a devenit imaginea Telekom România pentru noile oferte

antena3





Gheorghe Dănuleţiu, alias "Ghiţă Ciobanul", cunoscut din reclamele derulate în urmă cu câţiva ani de operatorul de telefonie mobilă Vodafone, a devenit imaginea campaniilor de promovare ale celor mai noi oferte lansate de Telekom România, după ce oierul a ales să se porteze în această reţea.



"Veştile bune circulă repede. Am aflat că Ghiţă Ciobanul s-a portat în reţeaua Telekom şi după aceea l-am contactat pentru campania noastră", a declarat Andreas Elsner, director executiv comercial Telekom Romania.

El a precizat că produsul Mobil Nelimitat a înregistrat cea mai bună performanţă în segmentul de mobil, consemnând 217.000 clienţi la finalul lunii decembrie 2019.



"Pentru noi este clar că acest concept îi mulţumeşte pe clienţii noştri şi din acest motiv am pregătit o nouă ofertă cu beneficii nelimitate şi o reducere semnificativă a costului abonamentului: 50%, în primele 12 luni de la portarea în reţeaua Telekom Romania. Este o ofertă cu avantaje şi un preţ care cu siguranţă îi vor mulţumi pe cei care se vor porta în reţeaua noastră şi îi vor ajuta să uite de grijile şi frustrările legate de serviciile de telecomunicaţii", a spus Elsner.



Întrebat de un jurnalist dacă s-a portat înainte sau după ce a fost contactat de Telekom pentru campania publicitară, ciobanul Ghiţă, prezent în conferinţa de presă, a replicat: "V-aş răspunde, dar am treabă la stână. Dacă vreţi să vă răspund, veniţi la stână".



Potrivit unui studiu prezentat de reprezentantul Telekom, realizat de companie în noiembrie 2019, pe un eşantion de clienţi noi, reprezentativ la nivel naţional, 0% dintre românii care s-au portat în reţeaua Telekom Romania declară că sunt mai mulţumiţi acum cu serviciile de telecomunicaţii.



Volumul de date mobile, minutele şi SMS-urile incluse în abonamentele de telefonie mobilă, calitatea semnalului, viteza internetului, preţul şi calitatea interacţiunii cu angajaţii Telekom au fost factori evaluaţi pozitiv de către noii clienţi Telekom Romania.



În anul 2019, Telekom Romania a ocupat locul al doilea în topul portabilităţii cu peste 249.000 de numere de telefonie mobilă portate, arată datele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Telecomunicaţii (ANCOM).



"Pornind de la cele mai apreciate beneficii de către clienţii Telekom- internetul nelimitat, preţul şi raportul calitate-preţ- compania lansează noile oferte comerciale pentru cei care se vor porta în reţeaua Telekom, începând de astăzi, 10 februarie 2020. Aceştia vor putea achiziţiona abonamentul Mobil 6 cu 50% reducere în primele 12 luni şi vor plăti doar 3 euro/lună (aproximativ 14 lei/lună) în acest interval. După cele 12 luni, costul va fi 6 euro/lună", arată oferta Telekom.



De asemenea, cei care se vor porta în reţeaua Telekom Romania vor putea opta şi pentru achiziţionarea unui telefon mobil în rate, fără dobândă şi fără avans, unul dintre smartphone-urile disponibile în oferta Telekom fiind Huawei Y6s. Cei care vor achiziţiona acest smartphone împreună cu abonamentul Mobil 6 vor plăti doar 7 euro/lună (aproximativ 33 lei/lună) în primele 12 luni de la portare: 3 euro/lună pentru serviciile de telefonie mobilă şi 4 euro/ lună rata pentru telefonul achiziţionat. După această perioadă, costul total va fi 10 euro/lună.



Ofertele sunt valabile în intervalul 10 februarie - 29 martie 2020 în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de 24 de luni şi se adresează clienţilor rezidenţiali care se portează în reţeaua mobilă a companiei şi care au un serviciu fix de la Telekom Romania.



Operatorul a anunţat la finele lunii ianuarie că preţurile serviciilor de telecomunicaţii oferite de Telekom în România vor fi majorate, începând cu data de 1 martie 2020. Astfel, pentru clienţii rezidenţiali, preţul pentru fiecare serviciu fix (internet, TV şi voce) şi pentru fiecare abonament mobil va fi majorat cu 2 lei (TVA inclusă), adică 0,42 de euro (TVA inclusă).



"Această modificare este influenţată şi de creşterea costurilor în toate sectoarele de business, în peisajul economic actual", preciza Telekom într-un comunicat. De asemenea, majorarea nu se aplică serviciului de telefonie fixă, în cazul în care acesta este singurul tip de serviciu contractat de la Telekom Romania.



Sondajele realizate în rândul clienţilor companiei relevă faptul că 69% dintre utilizatorii Mobil Nelimitat ar recomanda cu mare încredere produsul prietenilor şi familiilor, iar 74% dintre cei care deţin serviciul Smart WiFi ar face acelaşi lucru.



Conform datelor oficiale, la sfârşitul celui de-al treilea trimestru din 2019, Telekom Romania înregistra 2,1 milioane de utilizatori ai serviciilor de voce fixă (inclusiv FMC), în scădere cu 0,9% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce baza totală de clienţi pe segmentul telefoniei mobile era de 4,2 milioane, cu 9% mai puţin raportat la perioada de referinţă.



În acelaşi timp, veniturile consolidate ale companiei au ajuns, în T2 din 2019, la 243,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă un avans de 7,4% faţă de perioada similară a anului anterior.



Telekom Romania este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după rebrandingul comun al Romtelecom şi Cosmote România. Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate.

AGERPRES