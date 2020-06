Givesco preia Sam Mills Business. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Sam Mills Business Investment Holding de către Givesco A/S, potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă.



Givesco A/S din Danemarca desfăşoară activităţi de comercializare a produselor, precum patiserie, textile, componente şi ansamble hidraulice, componente auto.



Sam Mills Business Investment Holding are în portofoliu companii cu activitate în diverse sectoare, de la producţia de carne de pui şi până la cea de paste şi apă îmbuteliată.



În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea lor cu un mediu concurenţial normal.



Decizia va fi publicată pe pagina web a autorităţii de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.