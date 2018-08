Guvernarea prin haos: garantat sută la sută şi nu prea

Ordonanța de Guvern care ar trebui să ofere garanție de 100% pentru pachetele turistice este deja contestată de toți reprezentanții mediului de afaceri. Specialiștii din domeniu spun că nu se mai garantează, de fapt, niciun pachet oferit clienților, iar această situație va duce, în cel mai scurt timp, la închiderea agențiilor de turism. În plus, agențiile sunt obligate să aibă disponibile sume foarte mari de bani. În SUA s-a întâmplat ceva asemănător, încă de acum trei ani, iar profesioniștii s-au reprofilat.

Soluția pe care au găsit-o americanii, după ce s-au desființat foarte multe agenții de turism mici și mijlocii, a fost consultanța. În SUA au rămas pe piață doar câteva agenții mari, iar o situație similară am putea avea și în România. Una dintre problemele pe care le-a creat Ordonanța în piață este fondul fiduciar, măsură intens contestată de agențiile mici și mijlocii care nu au de unde să facă rost de bani în plus, pentru a onora plățile, dacă banii de la clienți li se blochează. În acest fel, foarte multe dintre cele circa 2.500 de agenții de turism existent se vor închide, în cel mai scurt timp, pentru că nu își vor permite să plătească tot ce li se cere prin lege. „Am văzut același lucru în America, încă de acum trei ani, și mă așteptam să se întâmple și la noi. Nu mai am speranțe că vom putea continua activitatea și deja mi s-au confirmat bănuielile. În America s-a găsit o soluție, pentru că s-a mutat aproape totul în online, iar clientul are nevoie de consultant. Pentru un pachet turistic pe care vrea să-l cumpere, clientul îi plătește consultantului în turism 20 de dolari pe oră și taxele aferente, adică circa 100 de dolari, fără să-i mai ofere vreo garanție, pentru că pachetul se cumpără, de cele mai multe ori, direct de pe site-uri, la indicațiile consultantului”, a explicat patronul unei agenții touroperatoare din România.

Liber la fraude și clienți păcăliți

Dispariția agențiilor de turism ar putea genera și o serie lungă de fraude. În ultimii ani s-au semnalat, deja, multe escrocherii pe internet: turiști români care au plătit camere inexistente, oferte false, în țară și în străinătate. Fără agențiile de turism, aceste fraude se pot amplifica, iar cei păcăliți, în final, vor fi tot românii care își caută destinații pentru vacanțe. Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) i-a transmis ministrului Bogdan Trif o scrisoare deschisă, prin care-i reproșează că a aruncat întreaga piață în haos. Acum se caută soluții pentru remedierea situației create. „Nu se poate aplica în România ceea ce se face în SUA, pentru că noi le oferim consultanță și gratis clienților. Categoric, multe agenții mici și mijlocii vor avea foarte mari probleme, mai ales financiare. Probabil că agențiile nu vor putea să-și susțină activitatea cu atâtea condiții financiare suplimentare și reglementări pe care această ordonanță urmează să le impună unei piețe care încă nu este matură. Se vor întâmpla multe lucruri neplăcute pentru mediul nostru de afaceri”, a declarat, pentru Jurnalul, Nicolae Demetriade, președintele ANAT. Specialiștii mai preconizează că dacă s-ar ajunge la o situație similară cu cea din SUA, consultanții ar putea apărea abia după ce foarte mulți români vor fi păcăliți de ofertele false sau negarantate, pe care le vor căuta direct pe interenet, dar după câțiva ani de haos în piață.

Noi încă mai sperăm că împreună cu ANPC vom putea face niște norme care să poată să îmbunătățească situație și să nu ducă la dispariție agențiilor de turism mici și mijlocii. Sunt confident că Ministerul încă mai vrea să susțină industria. Nicolae Demetriade, președinte ANAT

În România, piața agențiilor de turism s-ar putea desființa, în condițiile impuse de Ordonanța de Guvern pentru garantarea pachetelor turistice. Locul acestora ar urma să fie luat de rezervările directe, pe internet. În aceeași capcană vor cădea, apoi, puținele agenții mari care vor mai rezista pe piață.