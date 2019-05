Guvernul a selectat proiectele care vor fi prezentate la Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări de la Ljubljana

Guvernul a aprobat în ședința sa de joi un memorandum prin care a selectat trei proiecte de investiții care urmează să fie prezentate la cea de a doua ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (I3M) care va avea loc în perioada 5-6 iunie 2019, la Ljubljana, Republica Slovenia.

Astfel, a fost agreată înscrierea următoarelor proiecte pentru prezentarea în segmentele alocate României la Forumul de Afaceri I3M din Slovenia: (1) „The Railway and digital Corridor Curtici – Arad – Timisoara – Caransebes – Craiova – the railway Ring of Bucharest – Constanta Port”, (2) „Transportation stock echange in the 3SI region”, (3) „Digital platform on monitoring hydrographic bases in the 3SI region”.

În ceea ce priveşte coridorul feroviar Curtici - București - Constanța, acesta este inclus într-un amplu proiect de reabilitare. În prezent, viteza maximă cu care pot rula trenurile pe acest coridor este cuprinsă între 50 și 160 km / h, iar timpul de călătorie de la Curtici la Constanța este de aproximativ 14 ore.