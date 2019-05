Guvernul cofinanțează o investiție de 82 milioane de lei în județul Argeș

Compania turcă Martur Automotive Seating and Interiors, producător de componente pentru industria auto, a demarat lucrările de extindere a capacităţii fabricii din localitatea Oarja, judeţul Argeş, unde vor fi create 481 de locuri de muncă, în urma unei investiţii de 82,85 milioane de lei. Prin schema de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor, Guvernul a acordat companiei Martur Automotive Seating and Interiors suma de 41.277.223 lei. Compania își suplimentează, prin unitatea de la Oarja, capacitatea actuală de producție în vederea fabricării de componente auto şi scaune auto asamblate. Prin intermediul proiectului, este vizată extinderea producției către scaune din față și din spate pentru Logan și Sandero, dar și extinderea producției de structuri pentru scaune pentru Logan și Sandero. Noua capacitate de producție va fi operațională până la sfârșitul anului.

Intenția companiei este să ajungă la o pondere de 80% exporturi din totalul producției. Martur Automotive Seating and Interiors își propune realizarea unei investiții inițiale în active de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, în speță scaune auto asamblate și componente scaune auto.Martur Automotive Seating and Interiors SRL, parte a grupului de firme Ustunberk, a fost înființată în decembrie 2012. În decurs de şase ani de la înființare, cifra de afaceri a ajuns la valoarea de 273,92 milioane lei (2017), profitul fiind de 5,6 milioane lei (2017), iar numărul de angajați la 132. În prezent, Martur România desfășoară activitatea de fabricare scaune auto și părți componente ale scaunelor auto. Compania-mamă, Martur, înființată în 1985, este unul dintre furnizorii de top ai scaunelor pentru maşini, la nivel mondial. Martur are 12 fabrici în Turcia, România, Rusia, Algeria, Maroc, Polonia, Ucraina, cu un total de 3.916 angajaţi şi o suprafaţă de producţie de 126.251 mp. Grupul de companii Üstünberk Group are în prezent un număr de 5.585 angajaţi, 22 de fabrici de producţie şi o arie de producţie de 219.000 mp.