Guvernul reabilitează biserica din satul vicepremierului Stănescu

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a alocat peste trei milioane de lei pentru modernizarea bisericii din comuna Vişina, localitatea natală a viceprim-ministrului Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP). O frumoasă coincidenţă ne face să constatăm, cu smerenie, că CNI se află în subordinea directă a MDRAP, deci a lui Stănescu. Motiv pentru a concluziona, cu pioşenie, faptul că aşa zisa dizidenţă a vicepremierului faţă de conducerea PSD este doar pentru televizor, din moment ce banii Guvernului se duc spre ctitoriile lui Stănescu în plin scandal al puciştilor.

CNI a atribuit pe 7 noiembrie 2018 un contract pentru „servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţia de lucrări pentru „Consolidare şi modernizare biserica cu hramul Buna Vestire şi construire anexă socială- Parohia Vişina Veche, comuna Vişina, judeţul Olt””. Contractul a fost încheiat fără licitaţie, printr-o procedură simplificată declanşată pe 30 iulie 2018. Valoarea totală a înţelegerii este de 3.073.136,4 lei, fără TVA, bani care vor merge către firma aleasă de CNI, Hevatex Com SRL din Târgu Jiu.

CNI revine în Vişina

Hevatex Com SRL este o mică firmă de construcţii, cu o cifră de afaceri de numai 1.734.481 lei în 2017 şi un profit net de 222.871 lei, cu 11 angajaţi. La astfel de cifre, contractul de la CNI, dublu faţă de toate afacerile derulate într-un an întreg de societatea controlată de Valentin Murgea, reprezintă o adevărată mană cerească. Hevatex Com SRL nu se află la prima experienţă cu bani publici. Firma a primit în ultimii ani 12 contracte de la stat, în valoare totală de circa 3,7 milioane de euro.

Scopul CNI este de a investi banii statului în obiective de interes public sau social. Categorie în care au intrat, de regulă, săli de sport, bazine, patinoare sau stadioane. Acum, de interes public a devenit şi biserica din satul ministrului care conduce CNI

Cel mai important client a fost Primăria Mătăsari, dar au mai venit bani şi de la edilii din Rovinari şi Drăgăşani, Consiliul Judeţean Vâlcea şi CNI. Pe de altă parte, nici comuna Vişina nu are parte de prima finanţare de la CNI. În 2009, compania din subordinea MDRAP a alocat 4.147.805 lei pentru o sală de sport, iar în 2017 a finalizat lucrările la un cămin cultural, în valoare de 776.978 lei.

Paul Stănescu von Vişina

Comuna Vişina se identifică, practic, cu vicepremierul Paul Stănescu, iar toată familia sa a fost promovată, într-un fel sau altul, în funcţii importante la Bucureşti. Liderul PSD are domiciliul în această localitate, iar din 1992 până în 2008 a fost directorul Agromec Vişina. Între 2008 şi 2016 a fost preşedintele Consiliului Judeţean Olt, pentru ca în 2016 să fie ales senator. Vicepremierul deţine un teren şi casa în care locuieşte în Vişina, dar şi terenul arabil pe care l-a dat în arendă. Soţia sa, Marieta Stănescu, a fost adusă din Vişina pentru a ocupa un post de consilier în Ministerul Educaţiei.

184.538 lei a fost venitul vicepremierului Paul Stănescu pe anul trecut, o parte din arenda încasată din Vişina

Tatăl său, Constantin Stănescu, a fost primarul comunei Vişina între 2004 şi 2016, iar Alexandru Stănescu, fratele său care e deputat la al doilea mandat, a fost, de asemenea, inginer la Agromec Vişina şi locuieşte în această localitate. Viceprimarul comunei, Marian Stănescu, este şi el parte din familia vicepremierului. În fine, Alex Florin Stănescu, fiul deputatului şi nepotul viceprim-ministrului, fost fotbalist la Sportul Vişina Nouă (liga a treia), Progresul Corabia, FC Caracal şi echipa a doua a lui Dinamo, a plecat din aceeaşi comună la Bucureşti, în 2014, pe un post de consilier personal al unui secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

Bani pentru cele două religii ale românilor

CNI are bugetate pentru anul 2018 investiţii totale de 1,897 miliarde de lei (peste 400 de milioane de euro), din care 477,75 milioane de lei fonduri alocate de la bugetul de stat şi 1,42 miliarde de lei constituie credite de angajament la nivelul surselor de finanţare. În prezent, CNI derulează circa 250 de proiecte în toată ţara, cea mai mare parte în domeniul sportului: modernizarea stadionului din Târgu Jiu (peste 100 de milioane de lei), complexul olimpic de nataţie din Otopeni (142 milioane de lei), bazin de polo în Focşani (32,2 milioane lei), complex sportiv la stadionul din Turnu Măgurele (20,9 milioane lei), noul stadion Giuleşti din Capitală (98,3 milioane de lei), noul stadion Ghencea (301 milioane de lei) etc. Banii pentru biserica din comuna vicepremierului Stănescu reprezintă, astfel, o concesie făcută celeilate religii naţionale a românilor, cea creştină, din moment ce restul banilor au mers către religia de bază, fotbalul.