Hans Klemm: Piaţa din SUA, cea mai competitivă; dacă ai succes acolo, ai succes oriunde

Piaţa din Statele Unite ale Americii este "cea mai competitivă din lume" iar faptul că oamenii de afaceri români se gândesc să investească în străinătate este "un semn de maturitate", a declarat, joi, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm.



El a participat la International Business Forum de la Palatul Parlamentului şi a spus că, din perspectiva mandatului său, Guvernul român actual este primul care "a organizat un eveniment care va încuraja şi va motiva oamenii de afaceri să se gândească la ideea de investiţii în străinătate".



"Cred că este un semn de maturitate - care poate fi observată în rândul companiilor române şi al forţei economiei române", a afirmat diplomatul.



Klemm a vorbit despre ediţia de anul acesta a programului "Select USA", care a avut loc în iunie şi are ca scop crearea de legături între oamenii de afaceri americani şi restul lumii.



"Din 3.000 de participanţi din peste 60 de ţări, delegaţia română a fost cea mai mare din Europa şi a cincea cea mai mare delegaţie din lume", a mărturisit el.



Ambasadorul a citat din melodia "New York, New York" a lui Frank Sinatra pentru a descrie mediul de afaceri din SUA. "Este cea mai competitivă piaţă din lume şi, ca să îl parafrazez pe Sinatra, 'Dacă ai succes acolo, ai succes oriunde'.



International Business Forum a reunit ambasadori, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi membri ai Guvernului român. Noul ambasador britanic la Bucureşti, Andrew Noble, a vorbit despre felul în care percepe România.



"Este o ţară foarte diferită de cea pe care am văzut-o când am locuit prima dată aici, în 1983. România este o ţară minunată, care priveşte către viitor, dar care îşi păstrează cu mândrie tradiţiile şi istoria. Aşa este şi relaţia noastră bilaterală, care evoluează rapid, dar datează din secolul al XIX-lea", a spus el. Diplomatul a abordat şi perspectivele post-Brexit.



"În prezent, dar şi în viitor suntem deschişi pentru afaceri", a punctat el.



La rândul său, Martial Adam, însărcinat cu afaceri ad-interim la Ambasada Franţei, a caracterizat relaţia economică cu ţara noastră, subliniind că există peste 2.300 de companii franceze în România, Franţa fiind al patrulea investitor în ţara noastră, cu 4,2 miliarde de euro.



"România este încă atractivă pentru costul forţei de muncă, dar este apreciată în Franţa şi pentru calitatea pregătirii inginerilor şi cercetătorilor săi", a adăugat Martial Adam. El a vorbit şi despre Sezonul Cultural Franţa - România, care urmează să fie lansat la sfârşitul anului.



Diplomatul a apreciat că relaţia România-Franţa "ar putea fi şi mai intensă, deoarece cota de piaţă a României în Franţa este încă scăzută, mai puţin de 2%".



"Acesta este unul dintre motivele pentru care guvernele noastre au decis, cu ocazia aniversării Centenarului României Mari şi a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, să fie organizat Sezonul Franţa - România, care nu va fi doar un eveniment politic şi cultural. Va fi un eveniment care va avea o dimensiune economică importantă şi care va fi un bun prilej pentru întreprinderile româneşti mici şi mijlocii de a găsi oportunităţi de afaceri împreună cu companii franceze atât în România, cât şi în Franţa", a punctat oficialul francez.



La eveniment au mai vorbit şefi de misiune ai Ambasadelor Turciei, Africii de Sud, Egiptului, Turkmenistanului, Bosniei şi Herţegovinei, Pakistanului şi Elveţiei. AGERPRES