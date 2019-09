Hidroelectrica solicită aprobarea acţionarilor pentru a prelua activele UCM Reşiţa, CEZ şi Enel

IvanMikhaylov/Getty Images/iStockphoto Realtor signing contract on skyscrapers background Realtor signing contract on skyscrapers background





Hidroelectrica solicită aprobarea acţionarilor pentru a contracta servicii de asistenţă juridică în vederea achiziţionării unor active ale UCM Reşiţa şi ale grupurilor Enel România şi CEZ România, potrivit convocatorului şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor care va avea loc pe 13 septembrie.



În aceeaşi şedinţă, acţionarii vor fi informaţi cu privire la situaţia litigiilor şi a arbitrajelor aflate în desfăşurare.



Vineri, grupul italian Enel, cea mai mare companie europeană de utilităţi, a demarat procesul de vânzare a operaţiunilor din România şi se aşteaptă ca activele să fie evaluate la aproximativ un miliard de euro, au declarat, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar.



Enel deţine în România fostele filiale de distribuţie şi furnizare a energiei Electrica Muntenia Sud, Dobrogea şi Banat, precum şi capacităţi de producţie a energiei eoliene.



De asemenea, grupul ceh CEZ a anunţat în luna mai că vrea să renunţe la activităţile din România, respectiv distribuţia şi furnizarea din Oltenia şi parcul eolian de la Fântânele-Cogealac de 600 de MW, cea mai mare fermă eoliană terestră din Europa.



Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 80% din acţiunile Hidroelectrica, restul de 20% fiind în portofoliul Fondului Proprietatea.



Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments şi manager al Fondului Proprietatea, a anunţat în această săptămână că, în opinia sa, nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru acţionarii săi să cumpere activele CEZ şi Enel.



"Orice societate vrea să crească. E în natura lucrurilor. Prin urmare, cred că este perfect ok să se analizeze oportunităţi, dar din punctul de vedere al nostru ca acţionari, ca investitori, ceea ce vrem cu orice achiziţie este să aducă valoare pentru acţionari. Dacă avem în vedere activele CEZ şi activele Enel şi le comparăm cu veniturile pe care le realizează Hidroelectrica, activele ei în momentul de faţă nu se pot compara. Deci, în acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru acţionarii ei ca să achiziţioneze aceste active, dar, aşa cum am spus, nu putem împiedica societatea şi echipa ei să analizeze oportunităţile existente. Dacă le-am susţine? Nu cred", a spus Johan Meyer.



El a detaliat pe marginea acestui subiect şi a afirmat că aceste active nu pot genera profituri comparabile cu cele ale Hidroelectrica.



"Dacă ne uităm la veniturile şi valorile unor societăţi precum Hidroelectrica, cu o marjă de profit mai mare de 70%, evaluările care sunt făcute unor societăţi similare sunt substanţial mai mari decât cele pentru distribuţie, cum este cazul cu ENEL şi CEZ. Prin definiţie aceasta înseamnă că dacă ar fi să achiziţioneze aceste active, aşa cum sunt ele acum, ar fi foarte distructiv pentru acţionari. Pur şi simplu nu ar putea să genereze acelaşi tip de profituri, de câştiguri, din distribuţii, prin cumpărarea acestor active, decât ar putea să genereze cu activele pe care Hidroelectrica le are în prezent", a explicat Johan Meyer.

AGERPRES