Hidroelectrica nu poate suplini în totalitate producţia de energie a Complexului Energetic Oltenia din cauza debitelor mici ale râurilor

Hidroelectrica nu poate suplini din producţia proprie o eventuală închidere totală a Complexului Energetic Oltenia, din cauza debitelor foarte scăzute ale râurilor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica.

"Comparativ cu anul trecut în aceeaşi perioadă, debitele râurilor sunt mult mai scăzute, însă am intrat în iarnă cu rezervele din lacuri mai mari decât cele obligatorii din programul de iarnă", a spus Badea.

El a arătat că, în general, Hidroelectrica este cea care echilibrează sistemul, însă, în situaţia din aceste zile, când Complexul Energetic Oltenia riscă să fie oprit din lipsa cărbunelui, producătorul hidro nu poate suplini întreaga producţie a grupurilor pe lignit.

"Nu putem suplini 100% producţia de energie la de Complexul Energetic Oltenia, cu debitele de acum. Putem produce maximum 3.500 - 3.800 de MW", a arătat Badea.

Întrebat dacă există riscul să se ajungă într-o situaţie de criză, oficialul Hidroelectrica a arătat că, momentan, nu se pune această problemă, întrucât se poate importa energie suficientă.

"Însă totul depinde de ce se întâmplă la Complexul Oltenia. Scenariul de producţie zero nu l-a luat nimeni în calcul. Din fericire, prognozele arată că în următoarea perioadă debitele vor fi în creştere. Însă vom vedea, pentru că, de multe ori, prognozele nu s-au adeverit", a mai spus Badea.

Joi, la ora 11:45, consumul de energie al ţării era de 8.662 MW, producţia, de 7.248 MW, iar importurile, de 1.414 MW. Hidroelectrica genera 1.351 MW, asigurând 18,5% din totalul producţiei.

La 10:45, Complexul Energetic Oltenia produce 1.615 MW, adică 21,95% din producţia totală de energie a ţării.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării va creşte în următoarele zile, până la valoarea de 4.300 metri cubi pe secundă, situându-se sub media multianuală a lunii ianuarie, de 4.950 metri cubi pe secundă.

În ceea ce priveşte râurile interioare, debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi există formaţiuni de gheaţă în majoritatea bazinelor hidrografice. Prognozele INHGA arată că, până la finele săptămânii, debitele medii zilnice vor fi în general staţionare şi sunt posibile creşteri pe unele râuri mici din vestul, sudul şi centrul ţării, ca urmare a precipitaţiilor slabe şi a topirii zăpezii.

Totodată, datele postate pe site-ul Administraţiei Apele Române arată că gradul de umplere a lacurilor este în acest moment de 50%.

Complexul Energetic Oltenia a închis în această dimineaţă un grup la centrala Rovinari, din lipsa cărbunelui, arată datele publicate pe site-ul Transelectrica. Aceasta după ce, joi dimineaţă, minerii din cadrul complexului au reluat greva.

Din informaţiile AGERPRES, alte două grupuri de la Complexul Energetic Oltenia au fost pornite în această dimineaţă, la centralele Işalniţa şi Turceni, pentru a compensa lipsa producţiei din grupul de la Rovinari.

Grupul închis la Rovinari nu avea posibilitatea de a stoca cărbune în centrală. Potrivit Transelectrica, grupul ar trebui repornit pe data de 21 ianuarie.

În prezent, Complexul Energetic Oltenia mai are indisponibile alte trei grupuri. La unul dintre ele, la Rovinari, se efectuează lucrări de reparaţii, un grup de la Turceni nu are licenţă de exploatare comercială şi un altul, tot de la Turceni, are sistată investiţia de retehnologizare.

Ministrul Energiei, Anton Anton, împreună cu secretarul de stat, Doru Vişan, vor avea joi o nouă întâlnire cu liderii sindicali din cadrul Complexului Energetic Oltenia, în urma reluării grevei în carierele CEO.

Discuţiile vor avea loc începând cu ora 12:00 la sediul Prefecturii din Târgu Jiu.

La finalul întâlnirii, ministrul Anton Anton va susţine o conferinţă de presă în care va prezenta concluziile acestor discuţii.

CE Oltenia se confruntă de vinerea trecută cu o grevă a minerilor care a dus la sistarea activităţii în toate carierele de lignit. Minerii solicită majorarea salariilor şi vouchere de vacanţă.

La începutul acestei săptămâni, conducerea societăţii arăta că stocurile sunt suficiente pentru o săptămână.

O primă întâlnire între autorităţi, reprezentanţii greviştilor şi conducerea CE Oltenia a avut loc la Bucureşti, în 14 ianuarie, Ministerul Energiei anunţând, ulterior, că minerii vor primi majorări salariale de 12%, însă numai după ce vor începe negocierile într-un cadru legal şi, respectiv, după reluarea programului de lucru în cariere.

Cele câteva mii de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia care activează în cadrul unităţilor miniere au decis, însă, să continue greva cerând, în principal, creşterea salariilor cu 45% şi condiţii mai bune de lucru.

