Holcim, noi achiziții pe piața din România

Holcim România a finalizat procesul de achiziție a două stații de betoane situate în vecinătatea Municipiului Iași.

Astfel, rețeaua națională a companiei ajunge la un total de 17 unități care acoperă toate regiunile țării, fiind prezentă și în București, Ilfov, Ploiești, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare sau Timișoara. Anterior semnării, tranzacția a fost aprobată de autoritatea de concurență din România.

„Sub umbrela Strategiei noastre – Construim pentru viitor, investim constant în îmbunătățirea operațiunilor și în dezvoltarea de produse și soluții care să aducă un plus de valoare în proiectele clienților noștri. Suntem convinși că această achiziție ne va ajuta să venim în întâmpinarea nevoilor reale din piață și vom putea contribui la o dezvoltare durabilă și armonioasă a Iașiului. Astăzi am făcut un pas în plus pentru a ajuta Romania să construiască mai bine”, a declarat Horia Adrian, CEO Holcim România.

Cele două stații de betoane achiziționate au în prezent posibilitatea de a furniza betoane marca Holcim România în zona metropolitană Iași. De asemenea, acestea vor fi adăugate rețelei ClicBeton.ro, prima platformă online prin intermediul căreia constructorii sau persoanele fizice pot achiziționa beton online, în cinci pași simpli, cu livrare pe o rază de 60km în jurul stațiilor de betoane ecologice Holcim România.