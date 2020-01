Holde Agri Invest a atras 10 milioane de lei la BVB

Holde Agri Invest, companie cu capital românesc ce operează terenuri agricole, a închis cu succes oferta de plasament privat pentru acţiunile sale, atrăgând 10 milioane de lei de la investitorii de pe Bursa de Valori Bucureşti.



Potrivit unui comunicat al companiei, oferta s-a desfăşurat între 16 şi 23 decembrie 2019. Intermediarul tranzacţiei a fost SSIF BRK Financial Group, iar plasamentul privat a fost realizat prin intermediul sistemului de tranzacţionare POFX administrat de BVB, destinat ofertelor publice şi plasamentelor private.



În perioada de ofertă, compania a plasat 8.984.267 acţiuni ordinare noi, care au fost vândute cu suma de 1,1135 lei pe acţiune. La ofertă au participat 27 de investitori, subscrierea medie fiind de aproximativ 370.000 de lei. Ca urmare a plasamentului privat, capitalul social al Holde va fi majorat până la 32,3 milioane de lei.



Conform cu informaţiile furnizate în Documentul de Ofertă, acţiunile companiei vor intra la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti în termen de 6 luni de la închiderea plasamentului privat, respectiv până la sfârşitul lunii iunie 2020.



Odată listată pe AeRO, Holde va fi prima companie agricolă disponibilă la tranzacţionare pe BVB. Acţiunile companiei se vor tranzacţiona sub simbolul HAI.



"Mulţumim tuturor investitorilor pentru participarea la plasamentul nostru privat. Acesta marchează un nou început pentru Holde Agri Invest, acela de companie tranzacţionată public. Capitalul strâns de la investitorii BVB va fi folosit pentru extinderea suprafeţei exploatate, ajutându-ne astfel să devenim un jucător semnificativ pe piaţa agricolă locală. Aşteptăm cu nerăbdare debutul acţiunilor HAI pe piaţa AeRO până la sfârşitul primei jumătăţi a acestui an şi între timp continuăm implementarea planului nostru ambiţios de dezvoltare", a declarat Liviu Zăgan, CEO Holde Agri Invest.



Capitalul strâns în timpul plasamentului privat va fi utilizat pentru extinderea suprafeţei lucrate prin achiziţia de ferme agricole. Odată ce investiţiile vor fi finalizate, Holde Agri Invest va avea cel puţin un total de 7.000 de hectare de teren în operare.



Obiectivul Holde este de a deveni unul dintre cei mai mari jucători români pe piaţa agricolă locală, cu un portofoliu de minim 20.000 hectare de teren operat în următorii 10 ani. Pentru a atinge acest obiectiv, Holde îşi propune să investească peste 50 de milioane de euro în dezvoltarea afacerii, să promoveze o afacere agricolă modernă, în care eficienţa şi excelenţa operaţională reprezintă principalele ingrediente din spatele rezultatelor.



"Odată cu închiderea plasamentului privat al Holde Agri Invest, am adus investitorilor Bursei de Valori Bucureşti o premieră pe piaţa de capital locală - prima companie agricolă tranzacţionată public. Prin acţiunile HAI, le propunem investitorilor BVB nu doar posibilitatea de a-şi diversifica portofoliile, dar şi de a realiza investiţii profitabile bazate pe guvernanţă corporativă şi principii solide de business, într-o industrie care a adus de-a lungul timpului randamente profitabile acţionarilor săi", a declarat Eugen Voicu, membru al Consiliul de administraţie la Holde Agri Invest SA şi acţionar fondator al Certinvest.



Conceptul pentru Holde a fost inventat în 2016 de patru antreprenori români, Liviu Zăgan, Robert Maxim, Matei Georgescu şi Alexandru Covrig. În 2017, fondatorii şi-au unit forţele cu echipa companiei locale de asset management, Certinvest şi împreună, în 2018, au stabilit modelul de afaceri inovator din spatele Holde Agri Invest SA.



La scurt timp, Holde a primit prima investiţie externă de la Vertical Seven Group, un fond stabilit de antreprenorii români Iulian Cîrciumaru şi Andrei Creţu. După închiderea plasamentului privat, Holde Agri Invest SA are 52 de acţionari. Vertical Seven Group rămâne cel mai mare acţionar al Holde, cu 19,6% din companie, în timp ce restul investitorilor deţin între 9% şi 0,1% în afacere. Modelul de business prevede ca niciun acţionar să nu deţină o participaţie majoritară în cadrul companiei.

AGERPRES