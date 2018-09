În lipsa unui brand de ţară, trăim din magiun

Victor Stroe





România nu are produse cu o valoare semnificativă pentru export, nu se poate lăuda cu un brand puternic şi am ajuns să ne identificăm cu un magiun de prune ca vârf de lance al identităţii româneşti, este concluzia lui Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Potrivit acestuia, trebuie să recunoaştem că am pierdut „războiul competitivităţii şi inovării”.

Brandul românesc nu există şi nu putem merge la infinit cu gemul de Topoloveni, ci avem nevoie de produse cu valoare adăugată semnificativă, a declarat Mihai Daraban. „Avem 22.580 de exportatori în România. Primii 100 fac 51% din exportul României. În primii 100 sunt trei firme româneşti, în care una, din păcate, este în insolvenţă: Oltchim. Brandul românesc nu prea există. Cu tot respectul pentru gemul de Topoloveni, nu putem să stăm şi să mergem la infinit cu gemul de Topoloveni. Avem nevoie de produse cu valoare adăugată semnificativă”, a spus preşedintele CCIR. Conform cifrelor prezentate de Daraban, 72% din exporturile României se duc în ţările UE, iar în ţări din America Latină ajung 4-5 containere pe an.



Pe cine pot suna investitorii

„Cred că războiul competitivităţii şi inovării l-am pierdut. Cred că în durata noastră de viaţă biologică nu ne mai putem gândi eventual că sărim un loc în clasament în sus”, a declarat Mihai Daraban. În opinia preşedintelui CCIR, statul nici nu mai are cum să ofere vreun sprijin investitorilor, din moment ce s-a retrocedat tot.

„Cred că şi trei metri dacă săpăm în faţă la ASE dăm de pământul altuia”, Mihai Daraban, preşedintele CCIR

„Dacă mai glumeam în spaţiul public, unii s-au supărat pe mine, că dacă vine Mercedes la Primăria Capitalei să ceară un teren pentru o fabrică lângă autostradă, utilităţi, cale ferată, nu au decât două numere de telefon de apelat, Primăria, pe Gigi Becali sau Puiu Popoviciu. Pentru că la noi s-a retrocedat tot în România. Nu mai avem o ofertă cu care să venim către un potenţial investitor”, a subliniat Daraban.

