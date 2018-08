În Tulcea numărul turiștilor s-a dublat față de anul trecut

Anul acesta, numărul turiștilor care au vizitat județul Tulcea a crescut semnificativ, în primul semestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar estimările arată că până la finalul sezonului am putea avea cel puțin o dublare a numărului de înnoptări, față de anul 2017. Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării consideră că promovarea corectă a destinației și numărul mare de evenimente care au atras atenția asupra ofertei turistice pe care o reprezintă Delta Dunării și Dobrogea de nord vor aduce rezultatele scontate, la finalul acestui an, adică dublarea numărului de turiști, față de anul precedent, după o perioadă în care s-au înregistrat scăderi, de la un an la altul.

Statisticile Institutului Național de Statistică (INS) arată că în primul semestru al acestui an, județul Tulcea a fost vizitat de 58.297 turiști, înregistrați în structurile de cazare, față de 33.093 în aceeași perioadă a anului 2017. „Având în vedere faptul că această creștere, cu peste 25.000 de turiști, conform datelor oficiale, este raportată la prima perioadă a anului, când gradul de ocupare este mai redus, estimăm că până la finalul anului vom avea cel puțin o dublare a numărului de turiști în Delta Dunării și Dobrogea de nord. În lunile iulie, august septembrie și octombrie, gradul de ocupare este aproape maxim, ceea ce înseamnă că vor fi ocupate aproape în permanență cele aproximativ 9.200 de locuri de cazare înregistrate în județul Tulcea. Dacă vom continua să promovăm împreună destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de nord, vom reuși, în foarte scurt timp, să garantăm prosperitatea acestei zone, pe care doar astfel o vom putea dezvolta, pentru a le oferi turiștilor ceea ce își doresc de la o vacanță într-un astfel de loc unic în lume. Chiar dacă în Delta Dunării nu se poate face turism de masă, ci doar un turism responsabil, fără a depăși un anumit număr de spații de cazare, respectiv de turiști care se pot afla simultan în Rezervația Biosferei, avem cele mai mari șanse de a crește câștigurile din industria ospitalității în întregul județ, astfel încât să crească calitatea serviciilor, dar și numărul afacerilor prospere, al locurilor de muncă, al veniturilor tulcenilor și, în final, nivelul de trai al locuitorilor acestui județ. Doar prin ”unitate prin comunitate” – și nu dezbinați – putem reuși. Tocmai de aceea am și constituit Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, în care sperăm să-i aducem pe toți cei care își doresc același lucru pentru județul Tulcea”, a declarat Cătălin Țibuleac, președintele AMDTDD.

AMDTDD salută, de asemenea, programul guvernamental prin care li s-au acordat vouchere de vacanță celor peste 1,2 milioane de bugetari din întreaga țară. În acest context, s-a obsetvat și o creștere semnificativă a numărului de vizitatori români care au ales ca destinație de vacanță Delta Dunării, în special în luna iunie a acestui an, când s-a înregistrat un număr de 19.542 de turiști români, față de numai 10.903, în aceeași perioadă a anului trecut. Din analiza preliminară a datelor furnizate de INS, reiese că această creștere a fost generată în special de posibilitatea de a se achita contravaloarea cazării cu voucherele de vacanță. Având în vedere faptul că multe dintre pensiunile mici din Delta Dunării și Dobrogea de nord nu au reușit să intre în acest program național care deja a generat creșteri substanțiale în turismul românesc, AMDTDD încearcă să identifice soluțiile cele mai eficiente pentru a-i sprijini pe proprietarii de pensiuni, astfel încât aceștia să poată intra în program. Din primele rezultate ale analizei situației, făcute de AMDTDD, reiese că cei mai mulți proprietari de pensiuni cu număr mic de camere nu au fost informați corect și nu au reușit să rezolve problemele birocratice, astfel încât au nevoie de sprijin, pentru a-și crește cifra de afaceri în viitor.