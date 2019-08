Încep să vină notele de plată pentru revoluţia fiscală

Autorităţile estimează un impact bugetar de 3,3 miliarde de lei în următorii patru ani, potrivit proiectului de Ordonanţă privind măsurile fiscal-bugetare pe care Executivul urmează să o adopte. Cel mai mare impact al măsurilor prevăzute în Ordonanţă este estimat pentru anul 2022 - 998,255 milioane de lei. Impactul pentru anul în curs este de 510,983 milioane de lei, pentru 2020 - 797,555 milioane de lei şi pentru 2021 - 955,355 milioane de lei.

Principalele măsuri incluse în noul proiect de Ordonanţă vizează introducerea unor accize nearmonizate pentru băuturile cu conţinut ridicat de zaharuri, creşterea, de la 1 septembrie, a accizelor la ţigarete, reducerea cu 50% a numărului de secretari de stat şi schimbarea regulilor de angajare în sistemul bugetar, urmând să fie aplicat principiul "unu la trei", respectiv la trei posturi devenite vacante un post ocupat.

Tichetele cadou, impozitate

Proiectul de Ordonanţă propune includerea în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS şi CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situații decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie.

1,6 mld. lei suplimentari din acciza la ţigări

Creşterea accizei pentru ţigarete va aduce bugetului venituri suplimentare de 159,4 milioane de lei în acest an, 699,6 milioane de lei în anul următor şi 857,4 milioane de lei în 2021. Acciza nearmonizată care va fi aplicată băuturilor răcoritoare cu conţinut ridicat de zaharuri va aduce un plus de venituri de 320 milioane de lei în acest an. Pe partea de cheltuieli, scăderea numărului de secretari de stat, subsecretari de stat şi asimilaţii acestora, precum şi a numărului de posturi din cabinetele demnitarilor va reduce cheltuielile cu 7,1 milioane lei în anul 2019 şi cu 21,3 milioane lei la nivelul unui an bugetar. Blocarea ocupării posturilor vacante reprezintă o economie de 76,7 milioane lei la nivelul unui an bugetar.

Nivelul accizei totale pentru ţigarete se majorează, începând cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 ţigarete la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.