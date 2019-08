Incertitudini pe piaţa de energie, după abrogarea unor articole din OUG 114

Abrogarea în Comisia de industrii din Camera Deputaţilor a unor articole din OUG 114, care reintroduceau preţurile reglementate pe piaţa de energie electrică şi gaze naturale, aduce din nou haos şi incertitudine în sector, într-o perioadă în care preţurile sunt oricum în creştere, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER).



"Este foarte bine că se revine la o situaţie de normalitate şi ne bucură faptul că se doreşte renunţarea la acele articole care reintroduc în piaţă preţurile reglementate. Însă este foarte deranjantă pentru participanţii la piaţă această alba-neagră cu deciziile. Acest lucru duce la incertitudini în piaţă, la haos, la distorsiuni", a spus Lungu.



El a arătat că nicăieri în Uniunea Europeană nu a existat o situaţie în care să se revină la preţuri reglementate atât de brusc şi fără o consultare cu specialiştii, cum s-a întâmplat când a fost aprobată OUG 114 în decembrie 2018.



"Indiferent de ce decizie se ia, este nevoie să se lase o perioadă pentru ca lumea să se pregătească. Nu-mi dau seama cum se va face aceasta revenire. Să aşteptăm votul final, pentru că zarurile nu au fost aruncate încă", a continuat Lungu.



Potrivit preşedintelui AFEER, toate acestea au loc într-o perioada cu preţuri mai ridicate decât în mod obişnuit.



Astfel, pe bursa de energie OPCOM, preţul spot pentru ziua de miercuri are o medie de 459 de lei pe MWh, faţă de 307 lei luni şi 405 lei marţi. Preţul maxim ajunge la 580 de lei pe MWh în orele de vârf, foarte aproape de maximul istoric din iarna 2017.



În opinia reprezentantului furnizorilor, preţul energiei pe bursă nu are legătură cu votul din Comisia de industrii, ci este determinat de un consum foarte mare de energie electrică la nivel naţional, ca urmare a valului de caniculă din aceste zile, concomitent cu o hidraulicitate scăzută şi o producţie mică de energie eoliană.



Comisia de industrii din Camera Deputaţilor a votat, marţi, respingerea articolelor din OUG 114/2018 care reintroduceau preţurile reglementate la energie şi gaze.



OUG 114 figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaţilor din această săptămână, însă Comisia pentru buget-finanţe din Camera Deputaţilor a amânat întocmirea unui raport.



Preşedintele comisiei, Sorin Lazăr, a făcut această propunere de amânare, el explicând că ordonanţa nu poate intra în şedinţa de plen de miercuri întrucât nici Comisia pentru muncă nu s-a întrunit.



"Avem trei comisii de raport - Comisia de buget-finanţe, Comisia pentru muncă şi cea de IT. Comisia de IT a dat raport de respingere, Comisia de muncă nu s-a întrunit. Deci fără Comisia de muncă oricum nu poate intra în plen mâine. Având în vedere faptul că nici comisiile avizatoare - avem punctele de vedere doar de la şapte comisii, nu de la toate cele 11, vă propun să amânăm raportul pentru sesiunea ordinară, pentru că nu vreau să facem nimic pe picior, chiar nu văd de ce ar trebui să facem un raport astăzi, atât timp cât Comisia de muncă nu şi-a dat nicio părere despre raport. Vă cer o păsuire şi o amânare a acestui raport, pentru că vreau să facem lucrurile aşa cum trebuie", a precizat Lazăr.

AGERPRES