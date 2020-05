Indicele ROBOR la trei luni scade la 2,46% pe an

Indicele ROBOR la trei luni continuă să scadă, ajungând 2,46% pe an, un nou minim din ultimii doi ani. În ședința precedentă acesta era de 2,47% pe an.



Indicele ROBOR la şase luni rămâne la 2,54% pe an, egal cu cel din şedinţa anterioară.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei și se stabileşte zilnic de către BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de 10 bănci selectate de BNR.

Evoluţia dobânzilor pe piaţa monetară este corelată cu evoluţia randamentelor la titlurile de stat.