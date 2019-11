Industria serviciilor de afaceri pe val. Numărul angajaților va crește cu 9,6% în 2020

Numărul de angajaţi din industria de business services din România ar putea creşte anul viitor cu 9,6%, după o majorare de 5% anul acesta, a declarat Dragoş Ştefan, preşedintele Asociaţiei Business Service Leaders în România (ABSL).



"Numărul de angajaţi din industria de business services din România va creşte anul viitor cu 9,6%, după o creştere de peste 5% anul acesta. Asociaţia cuprinde 64 dintre cele 280 de firme care oferă acest serviciu. Asociaţia este în continuă creştere. Anul acesta avem 14 noi membri şi aşteptăm din ce în ce mai mulţi", a spus Dragoş Ştefan.



Acesta a explicat că în această piaţă există două motoare ale creşterii: venirea unor investitori noi şi expansiunea afacerilor existente.

"În momentul de faţă România este o destinaţie foarte atractivă şi pentru ceea ce înseamnă servicii nearshore şi offshore. Faptul că suntem parte din Uniunea Europeană ne ajută foarte mult să fim atractivi pe piaţa de nearshore, adică aproape de continent, aproape de firma mamă pentru care livrăm acele servicii", a explicat Dragoş Ştefan.



De asemenea, el a spus că în acest sector reconversia profesională este foarte uşoară, motiv pentru care asigurarea forţei de muncă nu constituie o problemă.



Conform estimărilor, industria serviciilor de business a generat anul trecut venituri în creştere, de peste 4,5 miliarde euro, depăşind 2% din PIB. Sectorul cuprinde 280 de companii şi peste 131.000 de angajaţi, adică 2,4% din totalul angajaţilor din economia românească.



Aproximativ 45% dintre companiile prezente în industrie reprezintă SSC-uri (Shared Service Centers - companii care concentrează anumite activităţi dintr-un grup de companii precum IT, contabilitate, achiziţii, etc într-o entitate specializată în astfel de servicii partajate). 44% dintre societăţile active în industrie reprezintă BPO-uri (Business Process Outsourcing - companii specializate în prestarea serviciilor către clienţi externi), restul de 11% fiind companii hibrid.



Cele mai multe companii care activează pe piaţa locală provin din Franţa, Germania, România şi SUA. În timp ce marea majoritate a companiilor de tip SSC, adică 42% dintre acestea, se vor concentra în următorul an pe optimizarea şi stabilizarea serviciilor, 79% dintre companiile de tip BPO intenţionează să crească numărul de clienţi şi implicit cifra de afaceri.

Conform companiilor participante la studiu, principalele servicii furnizate sunt IT (34%), servicii financiare şi contabile (28%), operaţiuni clienţi (26%), HR (21%), achiziţii (19%), Project Management (18%), transformarea afacerilor (16%) şi gestiunea documentelor (15%).



Aproximativ 85.000 de angajaţi ai acestei industrii lucrează în Bucureşti (circa 8% din totalul angajaţilor din Capitală), 15.000 în Cluj (6% din numărul de angajaţi din judeţ), 11.000 în Iaşi (6,5% din forţa de muncă disponibilă în judeţ), iar la Timişoara 10.000 (sub 4% din numărul de angajaţi din judeţ), restul angajaţilor provenind din alte oraşe precum Braşov, Sibiu, Galaţi sau Craiova.



Pentru 2020, creşterea maximă a numărului de angajaţi estimată de ABSL este 10%, iar pentru 2021 creşterea prognozată este de 6,5%.



Cifra de afaceri medie generată anul trecut de un angajat în business services este de 31.000 euro/ an, în timp ce valoarea maximă se situează la 119.000 euro/ an, reflectând tendinţa jucătorilor din industrie de a se îndrepta către servicii cu valoare mare adăugată şi modele complexe de stabilire a preţurilor.



Cei mai mulţi angajaţi din industrie furnizează servicii aferente clienţilor (32%), finanţe-contabilitate (24%), urmat de IT (21%).



Salariile de început în industria de business services sunt cu 30% mai mari comparativ cu minimul pe economie pentru angajaţii cu studii superioare şi există oportunităţi foarte rapide de dezvoltare a carierei.



Salariul mediu pentru un specialist în project management cu peste cinci ani experienţă poate atinge şi 15 000 de lei brut.

În finanţe şi contabilitate, salariul de debut poate începe de la 3.900 lei brut, în timp ce salariul unui specialist cu peste 3 ani experienţă se situează între 4.800 şi 25.000 lei brut, în cazul managerilor de top care combină anumite abilitaţi rare, cerute pe piaţă.



În customer service, salariul mediu brut pentru persoanele cu experienţă şi poziţii de middle management este în jur de 8.600 lei.



Potrivit studiului, majoritatea companiilor oferă bonusuri de limbă. Franceza, germana, italiana şi spaniola sunt limbile cele mai căutate de către angajatori, acestea fiind plătite cu bonusuri (incluse sau nu în salariul de bază) ce pot varia între 290 şi 3.000 de lei brut pe lună. Cei care cunosc limbi mai puţin vorbite (olandeză, ebraică, poloneză, etc) pot primi bonusuri până la 4.700 de lei brut/ lună, în anumite situaţii.



Asociaţia Business Service Leaders în România este cea mai importantă organizaţie care reprezintă sectorul de business services, adunând în componenţa sa cele mai importante companii din piaţă care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum Shared Services Center (SSC), Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO), Research and Development (R&D).

