Informatizare cu hârtia şi creionul

Raportul Comisiei Europene privind Indicele economiei și societății digitale - DESI 2020 plasează ţara noastră la coada UE. Deşi vorbesc de ani întregi de digitalizarea şi informatizarea societăţii, autorităţile au făcut prea puţin în acest sens, iar asta se vede cel mai bine când vorbim despre serviciile publice, unde digitalizarea este un concept aproape inexistent. La acest capitol, România este codaşa Europei.

Raportul Comisiei Europene analizează performanţele digitale ale fiecărei ţări din perspectiva unor indicatorii relevanți, precum conectivitatea, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale şi digitalizarea serviciilor publice. Pe 10 martie Comisia Europeană a prezent noua sa strategie privind digitalizarea UE, astfel încât raportul DESI va fi utilizat în viitor pentru monitorizarea evoluţiei fiecărei ţări în acest domeniu.

Relaţia electronică cu autorităţile, firavă

În 2019 au crescut atât calitatea, cât și utilizarea serviciilor publice digitale, arată raportul amintit. Astfel, 67% dintre persoanele din UE au spus că au utilizat formulare online pentru comunicarea cu administrațiile publice, în creștere de la 57% în 2014. Cele mai performante ţări au fost, anul trecut, Estonia, Spania, Danemarca, Finlanda și Letonia, toate având scoruri mai mari de 85, pe o scară de la zero la 100. Pe de altă parte, România, Grecia, Croația, Slovacia și Ungaria au obţinut punctaje sub 60, mult sub media UE, care a fost, anul trecut, de 72,2, potrivit raportului citat.

La noi, mai multe vorbe decât biţi

Serviciile publice digitale în sprijinul companiilor au înregistrat la nivelul UE o creştere de 3,3% anul trecut, comparativ cu 2018. În total, 18 țări (Danemarca, Estonia, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Italia, Malta, Lituania, Spania, Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Suedia, Germania, Finlanda, Cipru și Letonia) au marcat mai mult de 90 de puncte din 100, în timp ce România, Grecia și Croația au bifat sub 70 de puncte. Per total, niciunul dintre statele UE nu a înregistrat o scădere la acest capitol.

În ceea ce priveşte informatizarea serviciilor publice, cu 50 de puncte obţinute, România a închis, anul trecut, plutonul ţărilor UE, în condiţiile în care media comunitară a punctajului a fost de circa 70 din 100.

Suntem codaşii codaşilor

În ceea ce privește paşii făcuţi de administraţiile publice locale pentru a deveni complet digitalizate, raportul arată că ţări precum Malta, Danemarca, Portugalia, Estonia și Austria au avansat cel mai mult, obţinând peste 90 de puncte din 100. În acelaşi timp, România, Croația, Cipru și Bulgaria au realizat mai puțin de 80 de puncte. Totuşi, Croația a fost țara cu cea mai mare creștere (+9,1 puncte) față de 2018, urmată de Marea Britanie (+6,5 puncte), Slovacia (+5,6 puncte), Slovenia (+5,1 puncte) și Ungaria (+5,1 puncte). România nu apare în acest top al creşterii, statistica UE plasându-ne încă o dată în coada clasamentului şi sub acest aspect.