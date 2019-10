Instalațiile sanitare lovesc mai tare decât fenomenele atmosferice

Inundațiile cauzate de spargerea accidentală a conductelor instalațiilor sanitare, de refularea apei de canalizare, precum şi inundaţiile de la vecini generează cele mai multe daune pe segmentul asigurărilor facultative de locuințe, conform unei analize realizate în rândul membrilor Uniunii Naţionale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) din România. Astfel, daunele cauzate de „apa de conductă”, categorie de risc care reunește evenimentele enumerate mai sus, au reprezentat 40% din numărul total al dosarelor de daună deschise de companiile de asigurări membre UNSAR în primele 7 luni ale acestui an. Pagubele cauzate de fenomene atmosferice precum furtuna, vijelia, uraganul, tornada şi grindina au generat 31% din dosarele de daună deschise în perioada ianuarie-iulie 2019. Pe locul trei în topul riscurilor care au afectat locuințele în această perioadă se află inundațiile generate de fenomene atmosferice, cu 4% din total. Alte evenimente pentru care au fost deschise dosare de daună în primele 7 luni din acest an au constat în incendii, furturi din locuinţe, alunecări de teren etc. Analizând doar pagubele produse locuinţelor de riscul de furtună, UNSAR relevă o creştere importantă a acestora în ultimii ani.

Valoarea despăgubirilor plătite de asigurătorii membrii UNSAR în baza asigurărilor facultative de locuinţă, cumulat pentru perioada 2014 – 2018, a crescut de trei ori faţă de cele plătite în perioada 2009 – 2013.