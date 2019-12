Investițiile Hidroelectrica au fost blocate în 2019 de majorările salariale din construcții

antena3





Investiţiile Hidroelectrica au fost blocate în acest an, după ce salariul minim în construcţii a fost majorat, ca urmare a OUG 114/2018, iar contractorii au cerut preţuri mai mari, a declarat directorul general al companiei, Bogdan Badea.

"2019 a fost, din păcate, un an de blocaj pentru investiţiile noi, pentru că un efect la fel de pervers pe care OUG 114 l-a avut în piaţa de energie a fost în zona de investiţii: s-a introdus acel celebru salariu în sectorul construcţiilor, care a generat, imediat după introducere, presiune din partea tuturor contractorilor de creştere a preţurilor pe toate liniile la investiţiile aflate în curs", a afirmat şeful Hidroelectrica.



El a amintit că nicio investiţie nu va fi făcută dacă iese din zona de rentabilitate.

"Nu am putut să mai înaintăm cu investiţiile şi am avut negocieri de luni de zile cu contractorii în care să explicăm că nu putem mări preţul pe care îl plătim. Unii au forţat, au cerut creşteri de 90% la preţul manoperei, pentru că au înţeles că cel mai prost plătit angajat din firma de construcţii trebuie să ia 3.000 de lei şi apoi se vor aplica nişte coeficienţi până la nivel de director şi au ajuns că preţul manoperei trebuie să urce cu 90%. Dar noi avem limite de rentabilitate. Abia acum, pe final de an, am reuşit să semnăm contractele pentru investiţiile pe care le aveam, la tarifele vechi, în limitele aprobate de AGA, dar din punctul de vedere al investiţiilor introducerea acestui salariu minim a fost un dezastru, cel puţin pentru noi", a subliniat Badea.



Totodată, acesta a arătat că o mare parte a investiţiilor Hidroelectrica sunt în zone declarate situri Natura 2000 şi parcuri naţionale.

"Astfel că este foarte greu să înaintăm. Nu mai spun că au fost declarate parcuri naturale sau situri Natura 2000 peste investiţiile noastre", a susţinut reprezentantul producătorului de energie.



Hidroelectrica are investiţii în curs pentru capacităţi noi de 500 de MW, a adăugat Badea.

AGERPRES