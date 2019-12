Isărescu: BNR emite o bancnotă aniversară dedicată lui Ionel I.C.Brătianu pentru a-i păstra vie memoria

Banca Naţională a României emite, în ciclul emisiuni numismatice Desăvârşirea Marii Uniri, o bancnotă aniversară dedicată lui Ionel I. C. Brătianu pentru a-i păstra vie memoria, a declarat, marţi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.



"Revenit în fruntea guvernului în anul 1922 şi având deplinul sprijin al familiei regale, Brătianu s-a preocupat de realizarea eşafodajului legislativ pe care s-a clădit ulterior întreaga dezvoltare a României interbelice. Între 1922 şi 1926, au fost adoptate Constituţia nouă, Legea minelor, Legea privind comercializarea bunurilor economice ale statului, Legea energiei, Legea regimului apelor. La acestea s-au adăugat alte acte normative cu o importanţă aparte în dezvoltarea statului: Legea privind unificarea administrativă, Legea privind învăţământul primar, Legea electorală. S-a stins fulgerător din viaţă, la sfârşitul lui noiembrie 1927, când se afla din nou în fruntea guvernului. Patriot înflăcărat, intransigent în chestiunile politice majore, om al deciziilor istorice, Ionel I. C. Brătianu se înscrie în galeria românilor de seamă. Tocmai de aceea, pentru a-i păstra vie memoria, Banca Naţională a României emite în ciclul emisiuni numismatice Desăvârşirea Marii Uniri o bancnotă aniversară care îi este dedicată", a spus Mugur Isărescu.



El a afirmat că fostul om politic nu era foarte vorbăreţ, dar vorbea cu tâlc. În acest sens, Isărescu a oferit un citat din Ionel I. C. Brătianu.



"Am găsit un citat memorabil din cuvântările lui Ionel I. C. Brătianu. Domnul academician Pop poate spune dacă am dreptate sau nu. Din câtă istorie ştiu, nu era foarte vorbăreţ. Vorbea destul de puţin ca şi mentorul său, Carada, dar ce spunea, spunea cu mare tâlc. Şi în prezentarea acestei bancnote se află următorul citat din Ionel I. C. Brătianu: 'Am un singur merit cu care mă fălesc: credinţa. Mai multă credinţă ca mine nu poate să fi avut altcineva. În timpul Tratatului de la Bucureşti, Tratatul de la Buftea, am scris un memoriu pe care îl voi lăsa ca testamentul vieţii mele politice şi am spus regelui nostru când Mackensen era stăpân pe jumătate din ţară: Sire, ai făcut bine ce ai făcut şi eşti asigurat de izbândă. Nu era posibil să nu se manifeste aspiraţiunea seculară a neamului nostru. Se putea întârzia cu câteva luni cum s-a întârziat cu Tratatul de la Bucureşti, cu câţiva ani, dar nu era să rămână fără rol în dezvoltarea neamului nostru nici jertfa şi nici acţiunea noastră de război. Îmi reamintesc aceste cuvinte acum când voi da sfaturi acelora care vor conduce destinele statului. Să nu vă uitaţi la succese personale sau de moment, ci să urmaţi pulsul inimii poporului, conştiinţa lui naţională şi să aveţi contactul neîntrerupt cu dânsa ca să fiţi reprezentanţii sinceri ai unui neam conştient'", a declarat Isărescu.



De asemenea, guvernatorul a amintit că, anul trecut, BNR a lansat o bancnotă aniversară dedicată Regelui Ferdinand şi Reginei Maria, de numele cărora se leagă, în mod indisolubil, realizarea României Mari, iar în acest an banca emite în ciclul Istoria aurului o monedă din aur cu valoarea nominală de 100 de lei având ca temă Istoria aurului - moneda de 50 lei cu milesimul 1922, care a fost dedicată încoronării de la Alba Iulia.



"Am reuşit astfel, în mod simbolic, să îi readucem în conştiinţa publică, pe calea noastră, a emisiunilor noastre, împreună pe cei cărora le datorăm Marea Unire şi edificarea statului naţional unitar", a adăugat guvernatorul BNR. AGERPRES

Foto Lucian Alecu Jurnalul