Isărescu, despre estimarea de deficit a CE pentru 2021: Asemenea deficit nu poate să fie luat în discuţie

Estimarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar de 6,1% pentru 2021 nu poate fi luată în discuţie pentru că este mai mult decât un pericol, iar la un asemenea nivel nu ar fi "iertat" de către pieţele pe care ne împrumutăm, a declarat vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



"Asemenea deficit nu poate să fie luat în discuţie. E mai mult decât un pericol şi o extrapolare ca şi când nu am face nimic...Ca şi noi, şi dânşii lucrează cu datele certe. Până acum au luat legile, tendinţele şi au făcut o....extrapolare este cuvântul nepotrivit pentru că lucrează şi dânşii mai complicat, nu împing aşa cifrele în mod linear, dar au lucrat cu datele pe care le avem în prezent. Dar nu, nu cred că putem să discutăm în mod serios despre un asemenea deficit pentru că de regulă nu te iartă pieţele şi noi avem o finanţare majoră şi pe piaţa internă şi pe piaţa externă", a afirmat Mugur Isărescu, întrebat de jurnalişti despre estimarea Comisiei Europene privind deficitul bugetar de 6,1% pentru 2021.



El a explicat că discuţia despre existenţa sau nu a banilor nu este una serioasă pentru că atunci când se înregistrează deficit în mod categoric nu există bani şi atunci te împrumuţi.



"Atunci în discuţia aceasta trebuie chemaţi cei de la Trezoreria statului. Acolo e o echipă de toată cinstea care asigură finanţare. Niciodată nu au fost întrebaţi: puteţi să vă împrumutaţi?", a spus Isărescu.



De asemenea, Guvernatorul BNR a a menţionat că este îngrijorat, dar nu speriat.



"Eu cred că nu se va ajunge la acest deficit în mod sigur. Acesta nu înseamnă cu nu va depăşi 3%, dar nu comentez aici că nu sunt eu ministru de Finanţe. Eu nu cred că se va ajunge acolo. Însă în ceea ce priveşte măsurile ele intră, în opinia mea, nu am nici validarea întregului consiliu, e o treabă grea cu ieşirea din prociclicitate. Contain and gradual adjustment. Mai întâi hai să-i liniştim pe toţi ăştia care vor să reducem impozitele, mai sunt. Mai sunt şi e an electoral. Eu am fost într-un an electoral premier şi ştiu cum e. E greu. Trebuie să primiţi ceva. După care hai să încercăm să facem ajustări fără să bruscăm economia", a afirmat Isărescu.

AGERPRES