Isărescu spune că rata anuală a inflaţiei s-a redus uşor spre finalul trimestrului II 2019

Rata anuală a inflaţiei s-a redus uşor spre finalul trimestrului al doilea al acestui an, rămânând peste limita superioară a intervalului de variaţie asociat ţintei, a declarat, joi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



"Rata anuală a inflaţiei s-a redus uşor spre finalul trimestrului II 2019, aşa cum am prezentat şi în comunicatul de acum trei zile, dar a rămas totuşi peste limita superioară a intervalului de variaţie al ţintei. La reducerea inflaţiei au contribuit efectul de bază favorabil la nivelul produselor din tutun şi al celor cu preţuri administrate, corecţia cotaţiei petrolului, în contextul preocupărilor privind încetinirea economiei globale, şi un factor care nu este menţionat aici: au scăzut şi preţurile la legume şi fructe. Modificările legislative au împins inflaţia în sus, în cursul trimestrului II. Am avut şi şocuri de ofertă pe plan internaţional pe segmentul cărnii de porc", a spus Isărescu.



El a mai menţionat la factori care au determinat creşterea inflaţiei dinamica anuală robustă a salariului mediu net din economie şi un excedent de cerere agregată în creştere.



Guvernatorul BNR a afirmat că dinamica anuală a preţului carburanţilor a intrat pe o traiectorie descendentă, în principal pe fondul diminuării cotaţiei Brent.



"Activitatea economică s-a intensificat oarecum surprinzător în primul trimestru din 2019 şi avem şi o evoluţie pozitivă în sensul de îmbunătăţire a încrederii în activitatea economică. Este adevărat că, din punctul nostru de vedere, al echilibrelor macroeconomice, consumul final total este componenta principală care trage în sus activitatea economică", a spus Mugur Isărescu.AGERPRES