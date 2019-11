Isărescu: Vom rămâne cu o rată de politică monetară sub rata inflaţiei, dar aşa e moda

Banca Naţională a României va rămâne cu o rată de politică monetară sub rata inflaţiei, dar asta este moda în Europa şi în lume, şi instituţia nu are cum să iasă din această nouă paradigmă a dobânzilor negative, a afirmat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Nu, pentru că chiar dacă ne vom încadra în interval, nu cred, să vedem ce se va întâmpla până la anul. Vedeţi că şi în comunicat se subliniază această dependenţă de mediul extern, european, internaţional, zona noastră, ţările cu care ne comparăm. Şi acum să vă spun de ce nu cred pentru că nu văd (...) inflaţia coborând spre 2,5%. Deci vom rămâne cu o rată de politică monetară sub rata inflaţiei dar, ca să mă exprim uşor metaforic, asta e moda în Europa şi în lume, în mare parte şi nu avem cum să ieşim din această nouă paradigmă, a dobânzilor negative, pentru că trăim în Europa, suntem în Uniunea Europeană şi avem economia deschisă la fluxurile de capital. Suntem foarte atenţi ca deciziile noastre de politică monetară să nu agraveze dezechilibrele deja existente şi aţi observat că punem accent pe dezechilibrul de cont curent", a spus Mugur Isărescu, întrebat dacă scăderea inflaţiei de anul viitor în interiorul intervalului ţintă se va întâmpla fără a fi nevoie de modificarea actualului parcurs al politicii monetare.



El a menţionat că pentru dezechilibrul de cont curent a fost utilizat cuvântul "preocupantă", şi că există o preocupare BNR ca acesta să nu se deterioreze.



"Nu este exagerat, să fiu bine înţeles, faţă de perioada 2006 - 2009, când a fost undeva între 12 şi 14%, este în jur de 5%, dar dacă te uiţi la ce este în Europa suntem, cred, singulari cu acest deficit de cont curent şi nu avem de gând să-l influenţăm în sens negativ", a mai spus Mugur Isărescu.AGERPRES