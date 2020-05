Israelul cere acord bilateral cu România pentru crearea unui culoar turistic. Venituri anuale de 1,2 miliarde de lei

România ar putea pierde circa 230.000 de turişti din Israel şi venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual dacă nu ia rapid măsuri pentru a ajuta turismul de incoming, se arată în comunicatul Meshek Wings, unul dintre cei mai importanţi touroperatori din Israel. Peste 234.000 de turişti isrelieni au vizitat România în 2019.



"Un turist israelian cheltuieşte în România, pentru pachetul turistic, în medie, 580 de euro de persoană, plus încă 100 de euro pe zi pentru mâncare, cumpărături etc. Durata medie a unui sejur în România pentru un turist israelian este de 5 nopţi. În concluzie, fiecare israelian cheltuieşte în total aproximativ 1.100 de euro, suma totală fiind de peste 1,2 miliarde de lei anual, turiştii din această ţară fiind pe locul 1 la cheltuieli în România", a declarat Meidan Butnaru, director comercial Meshek Wings.



Compania apreciază că un acord bilateral între cele două state ar putea crea un culoar turistic.

"Încă nu este cert ce se va întâmpla cu programele de toamnă dedicate României şi tocmai de aceea un astfel de acord turistic este foarte necesar. Doar Meshek Wings urma să mai aducă, în România, 16.000 de turişti israelieni în sezonul rămas, care ar fi asigurat încasări totale de 21 de milioane de euro".



Israel a semnat un astfel de acord cu Grecia, Cipru, Estonia, Polonia, Austria. Discuţiile privind crearea de parteneriate şi redeschiderea turismului se referă la perioada 1 iunie - 1 iulie, când situaţia pandemiei s-ar putea redresa. Chiar dacă în acest an ar veni mai puţini turişti din Israel, în urma semnării unui astfel de acord, România va avea o imagine puternică de destinaţie turistică.



"Planurile se fac pentru viitor, dar se publică acum, pentru ca turiştii să recapete încrederea. Tot ce nu facem în acest an ne va afecta în 2021. Conform Comisiei Europene, România a fost declarată zonă verde. Acum este momentul ca România să se afirme pe harta internaţională a turismului. În cazul Israelului, acest acord ar avea beneficii de ambele părţi, atât pentru incoming, cât şi pentru outgoing. Pe de altă parte, anul trecut, Israelul a fost vizitat de peste 120.000 de români, care vor să ajungă la Mormântul Sfânt, precum şi la alte obiective. România se află pe locul 5 în topul ţărilor din Europa care vizitează Israelul", a subliniat Butnaru.

Și alte state se pregătesc să semneze acorduri bilaterale pentru coridoare turistice, precum Ţările Baltice între ele sau Austria, Germania şi Cehia, Croaţia cu Cehia.



UE este preocupată de turism pentru că această industrie generează direct 10% la PIB-ul comunitar, inclusiv pentru România.