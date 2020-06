Multă poluare pentru nimic: La 2€ produși, 1 kg de noxe înghițite

Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a ajuns în România la 116,5 milioane de tone echivalent dioxid de carbon (MtCO2e), fiind unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. În schimb, pentru fiecare euro produs, emitem 569 de grame de CO2e, una dintre cele mai mari cantităţi din Uniunea Europeană. După Germania şi Regatul Unit, noi am înregistrat cea mai mare reducere a poluării după 1990, dar dacă pentru cele două ţări acesta este efectul investiţiilor destinate decarbonării, la noi este rezultatul procesului accelerat de dezindustrializare.

Dacă ne raportăm la emisiile pe cap de locuitor, românii se pot lăuda că au cei cei mai curaţi plămâni din UE. Cu numai 6 tone CO2e/cap de locuitor, suntem alături de Croaţia, tot cu 6 tone, şi Malta, cu 5,5 tone, cele mai curate ţări, arată un raport recent al Agenţiei Europene de Mediu, care analizează datele din 2018. Comparativ cu 1990, poluarea inhalată de fiecare român scăzuse în 2018 cu 17,4%. Procentual, cele mai mari reduceri le-au înregistrat Danemarca (33,8%), Finlanda (32,8%) şi Suedia (31,4%).

Poluăm mult, ca să producem puţin

Dacă dezindustrializarea ne-a „ajutat” să devenim mai curaţi, sub aspectul intensităţii emisiilor, continuăm să poluăm mult pentru a produce puţin. Astfel, pentru fiecare euro produs, România emite 569 de grame CO2e. Totuşi am reuşit să stăm mai bine decât Bulgaria (1.045 gCO2e/euro), Polonia (836 gCO2e/euro) şi Cehia (623 gCO2e/euro). În schimb, marile economii ale Europei, reuşesc să aibă şi cele mai mici valori ale intensităţii emisiilor. Statistia UE arată că Germania emite 266 grame de gaze cu efect de seră pentru fiecare euro produs, Franţa - 197, Italia - 249, Spania - 293 etc.

La un PIB mic, umăr la umăr cu Germania

Un alt indicator luat în calcul de analiza Agenţiei Europene pentru Mediu este cantitatea de gaze cu efect de seră emisă pentru realizarea Produsului Intern Brut (PIB), raportată la puterea standard de cumpărare (PPS). La acest capitol, cu 104 PPS la un PIB de 241 miliarde de dolari, România este peste media UE, ceea ce arată că poluăm mult la cât producem. De exemplu, ţări cu un PIB mult mai mare decât cel al României stau mai bine decât noi. Astfel, Germania, la un PIB de 3.948 miliarde de dolari, înregistrează 100 PPS, Franţa, la un PIB de 2.778 miliarde de dolari, are 76, iar Italia, la un PIB de 2.080 miliarde de dolari, are 86. Cel mai prost la acest indicator stau Estonia - 214, Bulgaia - 187 şi Polonia - 175.

Am tăiat 53% din poluare

Emisiile de gaze au ajuns în Uniunea Europeană la 4.392 milioane tone CO2e (raportul include şi Regatul Unit al Marii Britanii), fiind cea mai scăzută cantitate după 1990, conform raportului citat, diminuarea fiind cu 23,2%. Cu o scădere de 132 milioane de tone CO2e, România şi-a diminuat emisiile cu 53,2%, depăşind cu mult media UE.

Eliberările în atmosferă de gaze cu efect de seră au reprezentat în UE mai puțin de 8% din totalul emisiilor la nivel global, comparativ cu 15% în 1990.

Termen-limită pe agenda Green Deal

Joi și vineri - 4 și 5 iunie - sunt ultimele zile în care România și celelalte state membre mai pot să-și exprime poziția față de Acordul Verde European, Green Deal. Comisia Europeană a lansat, pe 5 martie, o audiere publică în cadrul căreia țările membre sunt invitate să-și exprime pozițiile. Audierea (echivalentul dezbaterii legislative) durează 12 săptămâni de la data lansării, deci se încheie pe 5 iunie. Green Deal are ca scop transformarea economiei europene într-una neutră din punctul de vedere al impactului asupra mediului până în anul 2050.





Variaţia emisiilor după sursă (MtCO2e) în UE



transporturi: + 178

refrigerare şi aer condiţionat: +86

sectorul de producere a energiei electrice şi termice:-497

industria prelucrătoare (cu excepţia oţelului şi fierului):- 248

sectorul rezidenţial:- 134

producţia de oţel:-115