LafargeHolcim va plăti dividendele pe 2019. Compania a renunțat la estimările de profit pe 2020

LafargeHolcim va plăti dividende în valoare de 2 franci elvețieni/acţiune, aferente anului 2019, a anunţat directorul general Jan Jenisch. Cel mai mare producător mondial de ciment se aşteaptă la un impact semnificativ al pandemiei de coronavirus asupra rezultatelor financiare în următoarele săptămâni, transmite Reuters.



"Când ne uităm la cifrele noastre din 2019, vedem că am avut un an record, dar şi în primul trimestru din 2020 am înregistrat rezultate solide, un nivel ridicat de lichiditate în bilanţ. Deci nu avem motive să nu plătim dividende", a declarat Jenisch.



El a dat asigurări că firma elveţiană nu intenţionează să recurgă la concedieri, deși a redus costurile pentru a face faţă crizei şi a renunţat la estimarea de profit din acest an. Compania are circa 70.000 de angajaţi la nivel mondial.



Vânzările au scăzut cu 11,2% în primele trei luni din 2020, la 5,29 miliarde de franci elveţieni, de la 5,96 miliarde de franci elveţieni în urmă cu un an. Rezultatele depăşesc uşor estimările analiştilor, de 5,25 miliarde de franci elveţieni.



Profitul operaţional recurent a scăzut cu 14,1% în primul trimestru din acest an, la 262 milioane de franci elveţieni, depăşind estimările de 215 milioane de franci elveţieni.



Grupul elveţian a anunțat luna trecută că îşi va reduce cheltuielile de capital cu cel puţin 400 milioane de franci elveţieni, comparativ cu 2019 şi va reduce şi costurile fixe cu cel puţin 300 milioane de franci elveţieni.



LafargeHolcim, companie creată în 2015 în urma fuziunii dintre grupul francez Lafarge şi cel elveţian Holcim, este prezentă pe piaţa din România din 1997. În prezent deţine două fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleşd, o staţie de măcinare la Turda, 19 staţii ecologice de betoane, cinci staţii de agregate şi un terminal de ciment în Bucureşti. Compania are aproximativ 1.100 de angajaţi.



Tot în România produce materiale de construcţii şi activează în sectorul de ciment, agregate şi betoane cu 40 de amplasamente industriale, unde operează peste 1.000 de angajaţi sau colaboratori.