Lecția maghiară de economie ne costă 2,5 miliarde de euro

România este ţara cu cel mai mare deficit comercial din regiune şi singura din această zonă care iese pe minus în schimburile cu Uniunea Europeană. Polonezii, cehii şi slovacii înregistrează plusuri în spaţiul comunitar şi balanţe negative în celelalte părţi ale lumii. De asemenea, Ungaria ne devansează net, iar relaţia directă cu vecinii de la Vest ne generează aproape a cincea parte din diferenţa totală dintre importuri şi exporturi.

România a înregistrat, în primele nouă luni din 2019, un deficit al balanţei comerciale de 12,3 miliarde de euro, în creştere de la 10,2 miliarde de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor Eurostat. Suntem pe minus atât în relaţia cu statele membre UE (7,9 miliarde de euro), cât şi la schimburile cu spaţiul extra-comunitar (unde avem un deficit mai mic, de 4,3 miliarde de euro).

O pondere importantă în structura comerţului exterior, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, este deţinută de grupa de produse „maşini şi echipamente de transport”, care însumează 47,4% din totalul exporturilor şi 37,1% din cel al importurilor, după cum informează Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe locul următor se situează „alte produse manufacturate” (32,2% la export şi respectiv 30,5% la import), în această categorie fiind cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal etc) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte etc).

Germania, liderul tranzacţiilor

Potrivit site-ului organizaţiei The Observatory of Economic Complexity (OEC), ţările care vând cel mai mult în România sunt Germania (20% din total), Italia (9,8%), Ungaria (7,2%), Franţa (5,4%) şi Polonia (5,4%). Exportăm cel mai mult în Germania (23%), Italia (10%), Franţa (6,3%), Marea Britanie (3,9%), Ungaria (3,8%).

Ungaria stă mult mai bine decât noi: excedent comercial de 3 miliarde de euro în primele trei trimestre ale acestui an, în creştere de la 2,8 miliarde de euro faţă de perioada similară din 2018. Relaţia cu UE ajută ţara vecină, care înregistrează, pe această direcţie, un plus de 9,2 miliarde de euro. Cu spaţiul extra-comunitar însă, apare un deficit de 6,3 miliarde de euro.

Locul 2 în topul maghiarilor

Ungurii ne vând masiv produse. România ocupă a doua poziţie în topul ţărilor destinatare ale exporturilor vecinilor de la Vest (5,4%), devansată de Germania (27%) şi urmată de Italia (5,4%), Franţa (4,5%) şi Austria (4,4%). Clasamentul importurilor efectuate de Ungaria are ca lider Germania (27%), pe locurile următoare fiind Austria (5,8%), Polonia (5,6%), Olanda (5%), Slovacia (4,7%). România ocupă abia locul 8, cu 2,8% din total).

Ungaria a exportat în România bunuri în valoare de 5,8 miliarde de dolari (circa 4,6 miliarde de euro) şi a importat de la noi în sumă de 2,7 miliarde de dolari (2,1 miliarde de euro) în 2017, cel mai recent an pentru care OEC deţine date. Astfel, numai cu Ungaria avem un deficit comercial de 2,5 miliarde de euro, reprezentând 19% din deficitul total de aproape 13 miliarde de euro, înregistrat în acel an.

Punctele forte ale exporturilor Ungariei sunt maşinile (10% din total), componente auto (6%), motoare cu aprindere prin scânteie (3,4%), display-uri video (2,6%), motoare cu combustie (2,1%).

Şi alte state ex-comuniste au un bilanţ pozitiv între exporturi şi importuri, pe fondul avantajului evident de a face parte din spaţiul comunitar. Polonia a încheiat primele nouă luni ale anului în curs cu un excedent de 800 milioane de euro, înregistrând un plus uriaş, de 19,8 miliarde de euro la tranzacţiile cu UE, dar şi un minus aproape la fel de mare faţă de celelalte zone ale lumii, 18,9 miliarde de euro, potrivit Eurostat. Cehia are un excedent total de 15,2 miliarde de euro, rezultat dintr-un plus de 22,5 miliarde de euro în intra-UE şi un minus de 7,3 miliarde de euro în extra-UE. O balanţă negativă (dar într-o măsură mult mai mică decât România) raportează Slovacia, deficit de 400 milioane de euro, dar cu un excedent intra-UE de 2,1 miliarde de euro, minusul fiind înregistrat în spaţiul extra-comunitar, 2,4 miliarde de euro.