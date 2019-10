Liberty Steel vrea să fie prima companie siderurgică din lume neutră de carbon, până în 2030

SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Combinatul Siderurgic SIDEX din Galati intr-o dimineata senina de iarna Combinatul Siderurgic SIDEX din Galati intr-o dimineata senina de iarna





Grupul Liberty Steel, care va fi creat prin consolidarea afacerilor din domeniul siderurgic ale Alianţei GFG într-o singură entitate, îşi propune să fie prima companie siderurgică din lume neutră de carbon, până în 2030, se arată într-un comunicat al societății. În prezent, compania britanică, care recent a convenit achiziţionarea combinatului siderurgic de la Galaţi, face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu o prezenţă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial.



O singură companie cu 18 milioane de tone de produse laminate din oţel anual urmează să fie lansată, printr-o consolidare a întreprinderilor siderurgice ale Alianţei GFG, cu ambiţia de a conduce industria către un viitor neutru de carbon.



Strategiile Greensteel vor fi în nucleul grupului combinat, inclusiv explorarea unei tehnologii noi ecologice, cum ar fi producţia de oţel pe bază de hidrogen, se arată în comunicatul companiei.



Alianţa deţinută de familia Gupta, condusă de Sanjeev Gupta, a anunţat că Liberty Steel Group, cu un număr total de 30.000 de angajaţi din 10 ţări, va fi încorporat până la sfârşitul acestui an printr-o fuziune a întreprinderilor din zone primare şi finisoare de producţie, minerit şi distribuţie a oţelului GFG din toată lumea.



Liberty Steel Group va fi al optulea producător de oţel ca dimensiune, exceptând China, cu operaţiuni care cuprind Australia, Europa Continentală, Marea Britanie şi Statele Unite, şi care va avea vânzări anuale de aproximativ 15 miliarde de dolari. Deşi întreprinderile individuale îşi vor păstra un grad ridicat de autonomie, se vor prezenta conturi consolidate şi se va elabora o strategie unitară, se precizează în comunicat.



"În centrul misiunii grupului va exista ambiţia de a se construi pe baza strategiei GREENSTEEL, existentă în GFG, care vizează statutul net neutru de carbon până în 2030 - plasând Liberty Steel Group pe calea de a deveni prima companie de oţel neutră de carbon din lume. Aceasta va include explorarea celei mai bune utilizări a noilor tehnologii, cum ar fi hidrogenul generat de energia regenerabilă pentru a se produce oţel", se precizează în document.



Strategia Greensteel se concentrează pe utilizarea cuptoarelor cu arc electric pentru reciclarea fierului vechi, în detrimentul producţiei tuturor materialelor de la zero, precum şi pe utilizarea surselor regenerabile de energie. Oţelul obţinut din fier vechi şi care utilizează energie pe bază de combustibil fosil generează mai puţin de o treime din emisiile de CO2 comparativ cu producerea de oţel primar, beneficiul crescând dramatic până la emisii aproape zero odată cu utilizarea energiei regenerabile în Greensteel. Uzinele Liberty reciclează deja trei milioane de tone de fier vechi anual, fiind în curs de desfăşurare investiţii în cuptoare cu arc electric în Marea Britanie, Australia şi Statele Unite.



"Creăm o nouă forţă în siderurgie cu dimensiunea, scara şi agilitatea de a constitui o cale spre un viitor sustenabil pentru activitatea noastră siderurgică şi pentru comunităţile în care ne desfăşurăm operaţiunile. Grupul nostru integrat se va întinde în întreaga lume, cu o structură financiară şi de guvernare adecvată unei afaceri intercontinentale de dimensiunile noastre. Oţelul este fundaţia vieţii moderne, iar Alianţa GFG a pus întotdeauna strategiile sustenabile în centrul modelului nostru de afaceri. Recunoaştem că a deveni neutri de carbon până în 2030 este o ţintă foarte ambiţioasă, însă avem deja baze solide având în vedere strategia noastră în mişcare Greensteel şi viabilitatea tehnică a utilizării hidrogenului pentru fierul redus direct, deja dovedită, elemente care ne dau încredere că astfel de concepte de dezvoltare ne permit să ne stabilim obiective chiar mai ambiţioase. Ca afacere responsabilă, moştenirea pe care o transmitem generaţiilor viitoare este până în cel mai mic detaliu la fel de importantă ca şi rezultatul activităţii noastre. Liberty Steel îşi propune nu doar să producă oţel de cea mai bună calitate, ci să fie un agent al schimbării în industrie. Făcând asta, putem deschide uşa reindustrializării lumii dezvoltate prin reînvierea şi restaurarea industriei, adesea neglijate", a declarat marţi Sanjeev Gupta, preşedintele executiv al Alianţei GFG.



Liberty Steel Group va include operaţiuni extrase din Liberty House în Marea Britanie, Liberty Steel Europa Continentală, Liberty Steel SUA, Infrabuild şi Liberty Siderurgie Primară şi Minerit Australia. Acesta va fi organizat în trei divizii: Liberty Primary Steel, Liberty GreenSteel şi Liberty Engineered Steel.



"Strategia grupului va cuprinde mai curând un model echilibrat, decât un "glonte din argint" - incluzând tranziţia de la furnalele existente către cuptoare cu arc electric, investiţii în cuptoare cu arc electric şi pilotarea unor tehnologii noi curate în întreaga lume. Va viza abordarea emisiilor din unităţile componente prin explorarea de tehnologii precum Reducerea Directă a Fierului, captarea şi depozitarea de carbon şi vom continua să participăm la dezvoltarea de forme diverse de energie regenerabilă, prin compania noastră soră SIMEC Energy", se arată în comunicat.



Liberty este membru al Alianţei GFG, o grupare internaţională de întreprinderi specializate în producţia de energie regenerabilă, exploatare minieră, metalurgie, proiectare, logistică şi servicii financiare, cu sediul central la Londra.

AGERPRES