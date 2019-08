Construcția Lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei se ridică la 175 milioane de euro

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul cu firma turcă Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS pentru proiectarea şi execuţia Lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostradă.Acordul are o valoare de 830 de milioane de lei, respectiv 175 milioane de euro, fără TVA , ceea ce înseamnă un cost de 10 milioane de euro/km. Lungimea tronsonului este de aproximativ 17 kilometri.



"Constructorul are ca termen 12 luni pentru proiectare şi 30 de luni pentru execuţie, însă depinde de cât de bine se mobilizează constructorul. Dacă doreşte să realizeze mai repede lucrările, se poate", a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Autostrada de Centura Bucureşti km 0+000 - km 100+900' Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura Nord şi Sector 2 Km 52+770 - Km 69+000 aferent Centura Sud.

AGERPRES