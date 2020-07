Lucian Bode: Lucrările la Transalpina sunt realizate în proporție de 85%, dar fără alte investiții se vor degrada

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune că lucrările la Transalpina sunt realizate în proporție de 85%, dar fără alte investiții acestea se vor degrada. Un dosar privind contractul de modernizare a drumului se află în instanţă.



Din bugetul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost alocată suma de 16,3 milioane lei în 2020, bani cu care au fost asfaltaţi 32 de kilometri de drum, realizaţi alţi 10.000 de metri liniari de parapeţi şi amplasate 250 de indicatoare rutiere şi marcaje.



"Din păcate, în ultimii ani, nu s-a investit aproape nimic în tot ce ar fi trebuit să însemne întreţinerea şi punerea în siguranţă a circulaţiei pe acest obiectiv. De aceea, Guvernul Ludovic Orban, prin DRDP Cluj, pentru că vom fi pe sectorul Alba, a decis ca în acest an, din bugetul CNAIR, bugetul de întreţinere, să aloce suma de 16,3 milioane lei. Cu aceşti bani am reuşit să realizăm 32 de kilometri de covor asfaltic, 10.000 de metri liniari de parapeţi metalici de beton, 250 de indicatoare rutiere, marcaje; aceste lucrări le-am realizat, sunt finalizate, mergem să inspectăm traseul până acolo. Vom continua investiţiile în acest obiectiv în limitele legii, adică punerea în siguranţă a circulaţiei, pentru că şi cei dinaintea noastră puteau să facă acest lucru, dar s-au prevalat de faptul că acest obiectiv este în instanţă şi până la clarificări nu au investit. Vom continua şi pe celelalte trei sectoare din patru câte sunt pe Transalpina", a explicat demnitarul.



Modernizarea a început în 2008, atunci când ministru al Transporturilor era actualul premier.



Ludovic Orban şi Lucian Bode se află în vizită de lucru în judeţe Gorj şi Alba pentru recepţia lucrărilor de reabilitare prin reciclare in situ a 32 de kilometri de drum. Reparaţiile au fost făcute pe raza judeţului Alba, între Şuşag şi Oaşa. Metoda reciclării in situ înseamnă decopertarea drumurilor, iar materialul rezultat va fi refolosit.