Mai înspăimântătoare decât taxele este birocraţia

Plata obligaţiilor fiscale îl sperie pe contribuabilul român. O problemă mai mare decât cuantumul sumelor datorate o reprezintă formalităţile, foarte complicate. Practic, pentru a se descurca în hăţişul birocratic, cetăţeanul trebuie să aibă cunoştinţe destul de avansate de contabilitate, chiar dacă meseria lui nu are nicio legătură cu acest domeniu. El se vede nevoit să apeleze la un om de meserie, ori să facă drumuri repetate la circumscripţia de sector şi la departamentul de specialitate din compania la care lucrează.

Astfel, apar tot felul de situaţii în faţa cărora pur şi simplu nu ştii cum să procedezi. Traian G. a avut mai multe locuri de muncă pe durata anului trecut şi a depus o declaraţie estimativă de venit. Când s-a prezentat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru a achita o restanţă de 150 de lei, funcţionara i-a înmânat o notă cu restanţe la 31 decembrie 2018, în valoare de peste 4.000 de lei. “Aşa scrie pe declaraţie, semnată cu mâna dumneavoastră”.

Contrariat, omul a cerut lămuriri de la contabila uneia dintre firmele pentru care lucrase. “Contribuţiile aferente sumelor plătite de compania noastră au fost achitate, îţi vom elibera adeverinţa de venituri după 31 ianuarie, când vom încheia anul”. Traian G. se întreabă însă de ce nu există o mai bună comunicare între companii şi instituţiile statului şi de ce se grăbesc funcţionarii să pună sub ochii contribuabililor hârtii care ar putea să îi sperie pe cei mai sensibili.

Autorităţile ne asigură că astfel de neplăceri pot fi evitate şi ne putem informa mai uşor şi mai corect cu ajutorul conturilor fiscale online. Un astfel de cont poate fi creat pe site-ul ANAF, unde contribuabilul completează într-un formular datele personale, apoi primeşte pe mail un număr de înregistrare şi trebuie să se prezinte cu el la direcţia fiscului unde este arondat în termen de 10 zile.

Procedurile se schimbă des

O altă problemă – procedurile se schimbă de la an la an, aşa că apar alte bătăi de cap. Alexandru D. nu are venituri stabile. Până acum, potrivit propriilor declaraţii, plătea lunar contribuţia de sănătate la sucursala ANAF din sectorul de domiciliu. Agentul fiscal îi elibera un formular ştampilat (Declaraţia 604, până la finele lui 2016) pe care îl completa şi îl trimitea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Din martie 2018, documentul a fost înlocuit cu Declaraţia Unică de venit, dar operaţiunea de achitare a fost similară. După fiecare plată lunară, ANAF îi elibera o chitanţă, pe care Alexandru o trimitea la CNAS.

Deocamdată totul este în ceaţă

În ianuarie 2019, când a mers la ANAF, i s-a spus că deocamdată nu se ştie care va fi procedura pentru anul în curs, astfel că practic nu a putut să dea banii. „E posibil să se achite tot lunar, dar de asemenea e posibil ca achitarea să se facă trimestrial. Salariul minim, în funcţie de care se calculează contribuţia, a fost modificat, astfel că în acest moment nu ştim ce sumă trebuie plătită”, a explicat agentul fiscal. Alexandru D. a sunat la CNAS, unde a fost informat că de anul acesta, trebuie să îşi facă un cont fiscal online, iar declaraţia de venit va fi depusă numai electronic. El şi-a creat un cont online, dar se întreabă, pe bună dreptate – de ce trebuie să fie totul atât de complicat.

Aglomeraţie la circa financiară

În luna luna ianuarie s-a produs aglomeraţie la achitarea taxelor locale, deşi reducerea de 10% funcţionează până la 31 ianuarie, dar mulţi cetăţeni au dorit să rezolve problema mai repede. Un fenomen similar a avut loc şi înainte de 15 decembrie, data-limită pentru o bonificaţie de 5% la impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). “Decizia de impunere pe 2017 trebuia să fie gata până la 30 noiembrie 2018, ceea ce nu s-a întâmplat, astfel că procedura a fost îngreunată”, ne-a declarat consultantul fiscal Adriana Anişoara Badiu, de la compania 3B Expert Audit. Ea reclamă şi faptul că site-ul ANAF nu e foarte uşor de folosit. “Vreau să plătesc CASS – să îmi apară ordinul de plată, ca să văd cum şi cât trebuie să virez. Dacă portalul ANAF nu e prietenos, contribuabilului îi vine foarte greu să se descurce”, a mai spus Badiu.

“Ce fac contribuabilii care nu au calculator, ori manifestă reticenţe faţă de aceste procedee? Nu toţi sunt familiarizaţi cu tehnologia computerizată şi când vom afla cum şi cât putem plăti pentru asigurarea de sănătate?” – Alexandru D., contribuabil

“Este foarte important să ştii la ce categorie te încadrezi. ANAF aşteaptă să îşi achiţi obligaţiile aferente activităţii prestate. Plata contribuţiilor de sănătate poate fi făcută la Trezorerie sau la bancă, direcţionând banii în contul CNAS” – Adriana Anişoara Badiu, expert fiscal.