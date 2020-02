Marcel Boloş: Am cerut Comisiei Europene amânarea cu o lună a evaluării proiectului Autostrăzii Sibiu-Piteşti

Lucian Alecu





Procedura de evaluare a proiectului Autostrăzii Sibiu - Piteşti este amânată pentru o lună, după ce am solicitat acest lucru Comisiei Europene (CE), a afirmat, miercuri, după audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus al Fondurilor Europene, Marcel Boloş.



"În momentul de faţă, pentru Autostrada Sibiu-Piteşti, am cerut amânarea cu o lună a evaluării proiectului. Se pare că problema gândacului este pe cale de dispariţie, în sensul că am reuşit să lămurim problemele la nivel tehnic, din punct de vedere al problemelor ridicate de Comisia Europeană. Sper ca să vă pot da vestea finală în curând, că problema este eliminată. Ne-au fost solicitate o serie precizări în cadrul planurilor de management înaintate pe aceste situri Natura 2000. Precizările erau de natură să asigure Comisia Europeană că speciile de floră şi faună sunt păzite de partea aceasta de realizare a proiectului de infrastructură. Am avut două runde de discuţii cu dumnealor. Le-am spus că proiectul nu afectează gândacul croitor şi că nu e nevoie de măsuri suplimentare", a spus ministrul.



Boloş a subliniat, totodată, că proiectul va trece prin toate direcţiile de specialitate ale Comisiei Europene în vederea emiterii deciziei finale de finanţare.



"Amânarea cu o lună este ca urmare a faptului că demersurile care se fac la nivelul Direcţiilor din cadrul Comisiei Europene nu sunt numai cele de mediu. Proiectul trece prin toate direcţiile de specialitate de la nivelul Comisiei Europene pentru ca să se emită decizia finală de finanţare. S-ar putea ca, în termenul de o lună solicitat, dacă va fi suficient pentru Comisie, să avem decizia. În acele clarificări pe care le-am dat am limpezit tot ce era de clarificat pe zona aceasta a impactului pe care îl are realizarea autostrăzii", a menţionat demnitarul.



Ministrul desemnat al Fondurilor Europene declara, în urmă cu o lună, că România a propus Comisiei Europene mutarea speciei de gândac Morimus Funereus de pe traseul viitoarei Autostrăzi Piteşti-Sibiu cu ajutorul feromonilor, metodă folosită cu succes şi în alte ţări care au întâmpinat probleme similare.



Proiectul Autostrăzii Piteşti - Sibiu are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în cinci secţiuni ce traversează trei judeţe: Sibiu, Vâlcea şi Argeş.



În etapa 1, pentru care se cere finanţare, se vor construi 53,58 de kilometri de autostradă, inclusiv şase noduri rutiere, 28 poduri şi pasaje, zece viaducte, un tunel, o parcare de scurtă durată, două spaţii de servicii, trei centre de întreţinere şi coordonare.



De asemenea, economia de timp ce va fi atinsă ca urmare a construirii acestei autostrăzi, secţiunile 1, 4 şi 5, va fi de 57 minute/turism şi 54 minute/vehicul greu.



Valoarea totală a proiectului este de 1.334.389.643,74 euro şi va fi finanţată prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totală eligibilă aprobată, respectiv 875.548.843,35 euro va fi asigurată din Fondul de Coeziune, iar restul de finanţare în valoare de 458.840.800,39 euro lei va fi asigurată de la bugetul de stat. AGERPRES