Mesajul disperat al unui om de afaceri: Nu e corect! 1,2 milioane bugetari sunt imuni la Covid-19 şi mediul privat sângerează

Guvernul a fost prins cu multe urgente si nu a ajuns sa ia in calcul si o diminuare (temporara) a salariilor bugetarilor. Cat despre o scadere a numarului functionari publici, nu cred ca s-a pus problema, scrie în Ziarul Financiar Dragoș Drăgoteanu, Euroest Invest.

Daca ati stat umili la cozi la ghisee sau ati asteptat luni si luni la rand, peste termenul legal, ca sa sa primiti un raspuns/aviz/aprobare/autorizatie, aflati ca in spatele acelor documente sta o armata de oameni. Dar nu orice oameni, ci unii imuni la orice. Imuni la nevoile/cererile contribuabililor (persoane fizice sau juridice), imuni la turbulentele economice (crize sau recesiune), mai nou - imuni si la Covid-19.

Nu am niciun dubiu ca printre bugetari exista si oameni de buna credinta, care ar fi de acord sa li se diminueze temporar salariul, la fel ca la privati. Dar, nu o pot face singuri, decat prin donatii!

Angajatul in privat primeşte maxim 2400 lei si i ce cere să fie solidar cu bugetarii care "lucreaza" de acasa si care pot avea un salariu de 5-10-20.000 lei. Nu am auzit nimic pana acum de vreo restructurare a “armatei” de functionari publici, de “bagatori in seama” din ministere, parlament, agentii guvernamentale!

Nu am auzit nimic de restructurarea celei mai nedrepte si imorale situatii, aceea a pensiilor speciale! In timp ce unii doneaza pentru spitale zeci de mii de euro, pensiile nesimtite si nemeritate se platesc la timp!

Cat mai putem fi solidari cu un stat mafiot, patruns pana la os de coruptia generalizata? Banii pentru spitale sunt “sifonati” de 20 de ani! Bugetul este jefuit lunar cu salarii si pensii nemeritate! Acolo trebuie cautati si gasiti banii necesari pentru a trece criza viitoare.

Daca pana acum antreprenorii au inghitit si au stat cuminti in banca lor, cand se va termina nebunia Covid-19, lucrurile nu vor mai sta asa.

Daca vom ajunge sa fim haituiti ca niste potentiali infractori din orice, daca vom sta mai mult decat prevad legile pentru orice aprobare, nu prea va vad bine!

Adica, mediul privat care sustine economia si bugetul statului e pus la zid si cand e vorba de drepturi trebuie sa induram pe vecie nesimtirea unor functionari?

Politicienii sa-si bage repede mintile in cap! Ori schimbati legile imorale si incorecte urgent si le adaptati noii economii post-coronavirus, ori ajungem la haos / colaps economic.

Nimic nu se va compara cu ceea ce urma si riscati sa vina forte extremiste la conducerea tarii, pentru ca falimentul bate la usa multora.

Aici nu mai este vorba despre un partid sau altul, este vorba de viitorul acestei natiuni, de supravietuirea economica a acestei tari, de a nu ajunge cersetori sau datornici vanduti la orbanismele internationale - care de abia asteapta sa aserveasca tara.

Nu vom reusi sa mai existam ca tara, daca acum nu se iau masurile necesare, chiar daca pentru unii sunt dureroase. Dar, sa fie echitabile, valabile si in mediu public.

Statul nu va putea sa sustina multe luni declinul mediului privat si cred ca mediul public trebuie sa inteleaga asta si sa nu se vaite. Antreprenorii corecti si seriosi nu vor cere anulari de taxe si impozite sau amnistie fiscala.

Ceea ce se doreste este ECHILIBRU IN SOLIDARITATE!

Nu sunt vorbe mari, sunt valori pe timp de criza si situatii de urgenta, ca cele pe care le traim acum. Nu mai este timp de pierdut. Daca Covid-ul se intinde pana la sfarsitul anului si, poate, anul viitor, consider ca aceasta este o solutie corecta care sa ne tina uniti, la greu.

Numai asa putem transforma criza intr-o oportunitate de indreptare a unor legi/reguli/proceduri care sa confere sansa formarii unor comunitati adevarate, bazate pe respect si incredere.

Putem sa repornim economia numai daca intelegem, cu totii, ca lucrurile nu mai pot merge ca inainte!

A fi solidar nu inseamna ca numai unii sa simta greutatile si altii sa stea pititi dupa niste slujbe/salarii/pensii pana la adanci batraneti.

Daca vrem sa nu ne uram, sa nu ne dusmanim, sa nu ne dezbinam ca tara, solidaritatea pe care o clamez poate sa genereze cel mai frumos parteneriat public-privat.

Oamenii valorosi se cunosc in vremuri grele si principiul solidaritatii trebuie sa fie o prioritate pentru toti.

Nici salariile din mediul public nu trebuie sa fie intangibile!

Dragoş Dragoteanu este managerul firmei Euroest, unul dintre cei mai cunoscuţi brokeri imobiliari din România.

Sursa: Mediafax