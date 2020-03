Metode moderne de organizare la bloc

Mulți administratori de bloc au găsit foarte repede metodele optime de a continua activitatea, fără a mai intra în contact direct cu oamenii. Unii au trecut la sistemul electronic înainte de prima Ordonanță Militară, iar plățile și comunicarea se fac doar online. Sunt metode simple de rezolvare a tuturor problemelor unei asociații de proprietari, care nu necesită mai mult de un telefon mobil și aplicații gratuite.

Ședințele de asociație s-au mutat pe WhatsApp, iar plata de la casierie se poate face prin Internet Banking. În acest fel, se evită cât mai mult contactul între oameni, în cazul multor asociații de proprietari ai căror președinți și administratori au înțeles pericolul contaminării cu virusul COVID-19 și au luat măsuri imediat pentru a salva vieți. „Nu am așteptat să mi se spună. Am creat imediat un grup de WhatsApp și am început să comunic. Unii au fost reticenți. N-au înțeles necesitatea unui grup de comunicare, la nivel de bloc. Vreo 20 chiar au ieșit din grup, inițial, apoi a trebuit să-i sun, pe fiecare-n parte, să le explic pe înțelesul lor de ce avem nevoie de un astfel de grup, de ce trebuie să fim corect informați și să știm dacă se întâmplă ceva”, explică Tiberiu, un tânăr administrator de bloc din sectorul 6 al Capitalei.

Unitate prin comunicarea online

Nu a fost chiar ușor, de la început, pentru unii. Au fost mulți care n-au înțeles de ce ar trebui să comunice cu ajutorul unei aplicații, mai ales înainte de prima Ordonanță Militară, când încă erau mulți români care nu credeau că există un pericol real. „Este mare nevoie acum de solidaritate și trebuie să fim apropiați, prin tehnologie, chiar dacă păstrăm distanța. În câteva zile au înțeles toți de ce avem nevoie de comunicare pe grupul de Whatsapp, pentru că a venit prima Ordonanță Militară și toți au fost mai liniștiți când au putut vorbi pe acel grup. Apoi i-am rugat să facă plățile prin Internet Banking, direct în contul asociației. Unii deja făceau asta și a fost ușor”, mai explică Tiberiu.

Bătrânii care nu au acces la smartphone și nici la Internet Banking sunt contactați cu ajutorul telefonului mobil, fie că sunt sunați, fie că li se trimit mesajele prin SMS. Plata întreținerii se poate face și cu bani cash, dar nu se mai încurajează chemarea locatarilor la casierie, pentru a se evita cât mai mult contactele între oameni.

În această perioadă, administratorii de bloc au început să comunice și cu instalatorii sau electricienii, în cazul în care trebuie făcute intervenții, iar deplasările se fac doar în caz de nevoie imediată.