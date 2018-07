Ministerul Finanțelor a retras de pe site propunerea de plafonare a prețului gazelor

Plafonarea preţului la gaze este o măsură care contravine legislaţiei româneşti şi europene şi, totodată, pune în pericol investiţiile şi independenţa energetică a României, se arată într-un comunicat al Fondului Proprietatea, remis, vineri, AGERPRES.



Fondul Proprietatea îşi exprima îngrijorarea "majoră" cu privire la intenţia Guvernului de a plafona preţul gazelor naturale din producţia interna la aproximativ 70% din preţul curent de pe piaţă, aşa cum reiese dintr-un proiect de Hotărâre de Guvern, publicat recent de Ministerul Finanţelor Publice.



"Dacă va fi adoptată, Hotărârea de Guvern va încălca în mod flagrant legislaţia naţională în vigoare, cât şi obligaţiile asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene de a respecta principiile pieţei libere şi de a liberaliza piaţa gazelor naturale. Această măsura va avea un impact extrem de dăunător asupra economiei şi a atractivităţii pieţei pentru investitori, descurajând investiţiile directe străine în ţară. Independenţa energetică a României va fi pusă în pericol, iar ţara s-ar putea afla în situaţia de a se baza pe surse externe de gaze naturale, la preţuri mai mari, asupra cărora Guvernul nu va avea niciun control", spun oficialii Fondului.



Mai mult, dacă măsura se va aplica tuturor consumatorilor, inclusiv celor industriali, aceasta va ridica din nou problema tratamentului discriminatoriu şi posibil şi a ajutorului de stat. În plus, va determina o reducere a contribuţiilor industriei de gaze la bugetul de stat.



"În calitate de investitori financiari, suntem foarte surprinşi şi îngrijoraţi că Guvernul ar putea şterge cu buretele ani întregi în care şi-a construit credibilitatea în faţa comunităţii internaţionale, printr-o singura decizie. Investitorii individuali locali, fondurile de pensii din România şi investitorii instituţionali internaţionali au investit cu buna credinţă în piaţa de capital din România, în companii precum Romgaz şi OMV Petrom, ca acum să vadă valoarea acestor investiţii distrusă de Guvern, prin acest proiect", a declarat Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited şi Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, citat în comunicat.



Potrivit acestuia, prin anunţarea acestei decizii neinspirate, Guvernul reuşeşte să şteargă peste 600 de milioane de lei din valoarea propriilor investiţii în Romgaz şi OMV Petrom, precum şi peste 1,45 miliarde lei din valoarea totală a ambelor companii într-o singură zi.



"Plafonarea în mod arbitrar a preţului gazelor ar arunca România în trecut, întrucât proiectul Ministerului Finanţelor pune o piedică întregului proces de liberalizare, care s-a realizat în decursul câtorva ani şi ameninţa orice investiţie viitoare în Marea Neagră, esenţială pentru independenţa energetică a României", a continuat Meyer.



Mai mult, aceasta măsură încalcă principiile pieţei libere ale UE şi va pune România într-o lumină foarte nefavorabilă chiar înainte de asumarea Preşedinţiei Consiliului UE.



"O astfel de gândire pe termen scurt, care ignoră implicaţiile pe termen lung asupra economiei României, nu va proteja consumatorii, ci îi va expune, de fapt, unor preţuri chiar mai ridicate în viitor", au subliniat reprezentanţii FP.



Având în vedere efectele severe şi variate pe care o astfel de decizie le-ar avea, Fondul Proprietatea solicită Guvernului să retragă proiectul de hotărâre şi să protejeze principiile pieţei libere pe care se bazează economia României, cât şi angajamentele asumate în relaţia cu Uniunea Europeană, esenţiale pentru asigurarea dezvoltării sustenabile şi pe termen lung a ţării.



În plus, Fondul Proprietatea consideră că o piaţă de capital funcţională are nevoie ca Guvernul să se angajeze că va fi atent la impactul potenţial al deciziilor sale asupra viitorului companiilor şi al comunităţii de investiţii. De asemenea, Fondul va lua orice măsuri adecvate pentru a proteja drepturile acţionarilor Fondul Proprietatea.



Ministerul Finanţelor a publicat miercuri seară pe site-ul propriu un proiect de hotărâre de Guvern, potrivit căruia preţul de producţie internă al gazelor va fi plafonat la 55 de lei pe MWh până la 30 iunie 2021.



Propunerea nu a fost publicată în secţiunea dedicată transparenţei decizionale, unde sunt proiectele aflate în dezbatere publică, ci în secţiunea comunicatelor de presă. În plus, reprezentanţii ministerului nu dau niciun termen în care părţile interesate pot trimite propuneri sau observaţii.



Joi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a precizat că această măsură este necesară întrucât nu există concurenţă pe piaţă, iar cei doi mari producători cresc preţul după bunul plac.



Reprezentanţii Ministerului Energiei şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), principalele instituţii care gestionează activitatea din sectorul energetic, nu au răspuns până acum la solicitările AGERPRES cu privire la oportunitatea acestei măsuri.



"Având în vedere că subiectul plafonării preţului gazelor este în dezbatere publică, nu comentăm", a fost răspunsul ministrului Energiei, Anton Anton, transmis prin biroul de presă.



Totodată, la solicitarea AGERPRES, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat că, după ce măsura va fi adoptată la nivel naţional şi notificată la Bruxelles, Executivul european va analiza modul în care aceasta este compatibilă cu legislaţia comunitară.AGERPRES