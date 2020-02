Ministrul Energiei dă asigurări că nu se vor scumpi gazele și electricitatea

Facturile la gaze naturale nu se vor scumpi de la 1 iulie şi nu există motive pentru creşterea preţului la electricitate în acest an, a declarat ministrul demis al Energiei, Economiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Am observat că producătorii de gaz au spus că nu se justifică scumpiri, am observat şi reacţia unui operator de furnizare şi distribuţie care a spus că oferta a fost înţeleasă greşit şi că nu vor fi scumpiri, eu am spus că nu vor fi scumpiri la gaz de la 1 iulie. Eu cred că nu vom avea nicio scumpire de la 1 iulie la preţul gazelor naturale. Mă refer la factură. Nu cred că tarifele care sunt reglementate de distribuţie vor creşte, în condiţiile în care tariful de distribuţie nu a fost scăzut cu 2%, taxa de 2% a fost eliminată, să nu uităm. Nici la energie electrică nu văd motive ca să crească preţul", a declarat Virgil Popescu, la ZF Power Summit.



Pe de altă parte, ministrul demis al Energiei a susţinut că Guvernul PNL doreşte dublarea infrastructurii de distribuţie a gazelor pentru populaţie în următorii 4 ani.



"Va trebui să dezvoltăm şi distribuţia de gaze pentru încălzirea populaţiei, care e la 35% acum şi vrem să o dublăm în patru ani de zile, şi aţi văzut că pe exerciţiul financiar actual Ministerul Fondurilor Europene pune la bătaie 200 de milioane de euro pentru începerea distribuţiilor în acest an, şi probabil veţi vedea în perioada următoare un call de proiecte pentru acest lucru şi în exerciţiul financiar viitor alte sute de milioane de euro. (...) Şi Ministerul Energiei şi Ministerul Dezvoltării trebuie să se implice în acest lucru, alături de ANRE, pentru că dacă îi lăsăm pe primari singuri să se ocupe, nu vor putea. De aceea o să fim lângă ei şi cred că în aceşti 4 ani care vor urma gazele româneşti vor ajunge în casele românilor", a afirmat Virgil Popescu.



Acesta a apreciat că există posibilitatea ca în viitorul apropiat mai multe companii din petrochimie să anunţe investiţii în România.



"Eu cred că şi petrochimia poate fi dezvoltată, acolo unde factorul de multiplicare a gazului este mult mai mare, 1 la 7 sau 1 la 10. Deci producţia de energie electrică pe bază de gaz, încălzirea populaţiei cu gaze şi petrochimia vor permite ca gazele din Marea Neagră, o dată ce vor fi exploatate, să se consume cât mai mult în România. (...) Eu zic să avem răbdare şi poate în perioada următoare o să vedeţi mai mulţi jucători pe piaţa petrochimiei care anunţă investiţii", a declarat ministrul demis al Energiei.



Referitor la planul Comisiei Europene de reducere a emisiilor de carbon, Virgil Popescu a apreciat că România va reuşi să se încadreze în ţinta stabilită de Comisia Europeană pentru 2030, de reducere cu 50% a emisiilor de carbon.



"Dacă vorbim de producţia de energie electrică pe bază de cărbune, acolo trebuie să fim foarte atenţi, deoarece Compania Energetică Oltenia deţine, de exemplu, o cotă de piaţă de 25% din producţia de energie electrică şi trebuie să avem grijă că nu putem scoate această producţie de energie electrică din sistemul energetic naţional fără să punem ceva în schimb. Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă după ce, în prealabil, a fost un memorandum, prin care acordăm un ajutor de salvare de 1,2 miliarde de lei pentru Compania Energetică Oltenia. În memorandum se spunea mai mult, că dacă acel ajutor de salvare nu poate fi returnat în termen de 6 luni, se va transforma într-un ajutor de restructurare. Şi este un plan foarte clar - ce se va întâmpla în următorii ani, până în 2026, cu acea procedură de restructurare. Vor urma treceri de la cărbune pe gaz pentru unitatea de la Craiova 2, două unităţi de la Eşelniţa, o unitate de la Turceni şi un parc de 300 de megawaţi de energie solară care va permite, la sfârşitul lui 2026, să se reducă emisiile de cărbune cu aproape 50%. Practic încercăm să ne încadrăm, cu Complexul Energetic Oltenia, şi vom reuşi, în acea ţintă de reducere până în 2030 a Green Deal cu 50% a emisiilor de carbon. Nu va fi uşor, este evident, dar sunt convins că ne vom ţine de acest lucru", a afirmat ministrul al Energiei.

