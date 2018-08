Ministrul Finanţelor: Pe viitor, ne vom axa cu cât mai mare determinare pe zona de economie

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat, vineri, că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă şi, pe viitor, Guvernul urmează să se axeze "cu cât mai mare determinare" pe zona de economie.



"Vorbeam şi cu doamna prim-ministru ca, pe viitor, să ne axăm cu cât mai mare determinare pe zona de economie şi chiar să avem ca şi mesaj 'Economie, economie, economie', pentru că (...) cei care susţin piaţa cel mai mult sunt oamenii de stânga, pentru că (...) omul de stânga trebuie să aplice o politică socială şi ca să facă acest lucru are nevoie de bani în buget. Ca să aibă bani în buget, are nevoie de economie puternică", a declarat Teodorovici, la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD).



El a amintit măsurile sociale ale Executivului, transmiţându-i admiraţia sa ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, pentru munca depusă la legile salarizării şi pensiilor.



"Trebuie să spun foarte clar admiraţia mea, pentru că de foarte mulţi ani de zile se discută de două subiecte foarte importante pe zona socială şi, iată, că şi-a asumat - ca ministru e destul de riscant să faci acest lucru şi mai ales ca şi Guvern, pentru că sunt două subiecte la care (...) sunt foarte mulţi care vin să critice", a afirmat Teodorovici.



Potrivit ministrului Finanţelor, urmează o perioadă "foarte dificilă", cu două componente, prima fiind cea până la finalul acestui an, iar următoarea în 2019 când România va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



"Este evidentă intenţia de scoatere de la guvernare şi, mai mult (...) şi mai important, este ca PSD să nu asigure această preşedinţie. (...) Ar fi pentru noi, ca partid, unic în tot ce înseamnă istoria acestei ţări - să fim partidul care a adus România în NATO, în spaţiul european (...) şi acum să avem pentru prima oară în istoria noastră ca ţară această importantă funcţie, acest important rol la nivel european. (...) Este foarte important să fim împreună", a arătat Teodorovici.



Pe de altă parte, Eugen Teodorovici le-a transmis femeilor social-democrate un mesaj în care le-a spus că ar fi "mândru şi onorat" să le servească interesele din funcţia de "preşedinte onorific" al OFSD.



"Dumneavoastră veţi avea un rol foarte, foarte important. Noi, bărbaţii, îl ştim mai bine, îl înţelegem mai bine, ştim foarte bine: 'Femeia te ridică, femeia te poate coborî'. (...) Atunci când noi, bărbaţii, mai avem (...) anumite probleme (...), orgolii peste măsură şi nejustificate, să ne aduceţi la masă, să discutaţi cu noi şi să ne arătaţi care este calea cea corectă şi dreaptă", a susţinut Teodorovici. AGERPRES