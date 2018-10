Ministrul francez de Finanțe crede că zona euro este insuficient pregătită pentru o nouă criză

Ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire crede că nu există riscul unei extinderi a crizei provocată de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodată avertizează că zona euro este insuficient pregătită pentru o face faţă unei noi crize economice sau financiare, informează Reuters.



Comisia Europeană a respins marţi proiectul de buget pentru 2019 prezentat de autorităţile italiene, pentru că încalcă prevederile UE privind chletuielile publice, şi a cerut autorităţilor de la Roma să prezinte un nou proiect revizuit în următoarele trei săptămâni, în caz contrar urmând să îi fie impuse sancţiuni.



"Nu credem că există riscul de contagiune în Europa. Comisia Europeană a întins mâna Italiei şi sper că Italia va profita de această ocazie. Însă este zona euro suficient pregătită pentru a face faţă unei noi crize economice sau financiare? Răspunsul meu este unul negativ. Este urgent să facem ceea ce am propus partenerilor noştri pentru a avea o uniune bancară solidă şi un buget de investiţii în zona euro " a spus Bruno Le Maire într-un interval publicat duminică în cotidianul Le Parisien.



O serie de oficiali europeni au apreciat că disputa dintre autorităţile de la Roma şi Bruxelles va întârzia procesul de reformă în zona euro şi este posibil să dilueze acest proces. Pentru consolidarea zonei euro, Franţa susţine ideea adoptării unui buget comun în zona euro. Vineri, la sfârşitul unei întâlniri cu omologul său german, Olaf Scholz la Berlin, ministrul francez de Finanţe, Bruno Le Maire a spus că există o majoritate clară în rândul statelor din zona euro în favoarea adoptării unui buget comun.



Le Maire a mai spus că băncile franceze cu sucursale în Italia au acordat gospodăriilor şi companiilor credite în valoare de 280 miliarde euro. "Este o sumă gestionabilă dar importantă" a spus oficialul francez adăugând că nimeni nu are interesul ca Italia să fie în dificultate.



Pentru prima dată în istoria UE, Comisia Europeană a respins marţi proiectul de buget al Italiei pentru anul viitor, invocând criteriile europene privind deficitul şi datoria publică. Conform regulilor europene, Italia are acum la dispoziţie trei săptămâni pentru a prezenta un buget conform cu exigenţele Bruxelles-ului, în caz contrar Comisia Europeană putând iniţia procedura pentru deficit excesiv ce poate să conducă în final la sancţiuni financiare care, teoretic, ar corespunde unui procent de 0,2% din PIB, respectiv circa 3,4 miliarde de euro în cazul Italiei.



Vicepremierul italian Matteo Salvini a promis joi că guvernul de la Roma nu va schimba nici măcar 'o virgulă' din proiectul de buget pentru anul viitor, deşi acesta a fost respins de Comisia Europeană. La rândul său, premierul italian, Giuseppe Conte, a declarat că guvernul său nu are un Plan B.

