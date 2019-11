Ministrul Muncii, despre majorarea salariului minim: Mă voi consulta cu cei afectaţi din piaţa liberă

Măsura propusă de fostul Guvern PSD privind majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2020 nu se bazează pe argumente obiective şi nu a luat în calcul consultările cu cei afectaţi din piaţa liberă, a declarat marţi noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru.



Aceasta a susţinut că va iniţia consultări cu factorii de pe piaţa liberă afectaţi de măsura creşterii salariului minim, ca şi cu toţi factorii afectaţi în mod real.



"Eu sunt omul care lucrează serios. L-am întrebat pe domnul ministru (Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, n.r.) cum a ajuns la această sumă şi de ce nu 101 sau 102 lei, de ce apreciază că românii nu au dreptul să primească 101 sau 102 lei. Domnul ministru m-a trimis la rapoartele Băncii Mondiale şi la programul PSD de guvernare, care asuma această ţintă. În mod evident, nu s-au făcut, la nivel tehnic şi obiectiv, toate calculele şi evaluările necesare şi nu s-au făcut consultările necesare cu cei afectaţi de aceste măsuri în piaţa liberă, ceea ce eu voi face. În foarte scurtă vreme voi reveni la dumneavoastră cu un punct de vedere bazat pe argumente obiective cu privire la creşterea salariului minim. Sub nicio formă nu spunem că el nu trebuie să crească, dar creşterea trebuie să fie făcută raţional şi nu electoral, în baza argumentelor şi pe calcule, dar şi pe consultări cu agenţii economici, cu sindicatele, cu patronatele, cu toţi cei care sunt afectaţi în mod real. Îmi e foarte uşor să decid doar pentru a capitaliza electoral, dar nu sunt omul. Aceste discuţii se fac cu oamenii care sunt direct afectaţi de asemenea măsuri, şi aşa voi face", a declarat Violeta Alexandru.



La preluarea mandatului de ministru al Muncii, aceasta a subliniat că măsura creşterii salariului minim trebuie să fie luată bazat pe criterii obiective.



"Interesul este într-adevăr ca în buzunarul oamenilor să rămână câţi mai mulţi bani, pentru că îi merită, dorinţa mea este ca aceste decizii să se ia pe criterii obiective şi în temeiul unor analize serios făcute, prin urmare lansez public apelul la colaborare cu toţi cei care sunt afectaţi de acest gen de măsuri şi care vor găsi în mine cel mai corect partener", a adăugat Violeta Alexandru.



Aceasta a menţionat că va prezenta în curând o propunere privind supra-impozitarea contractelor part-time.



"Voi afişa în scurtă vreme o propunere legată de forma prin care putem ajunge la eliminarea supra-impozitării contractelor part-time, voi face acest lucru imediat după consultările cu partenerii sociali. Am în vedere să ne ţinem de promisiune pentru că noi, PNL, nu-i considerăm pe agenţii economici şi nici pe organizaţiile neguvernamentale ca fiind din oficiu infractori şi suntem de părere că statul nu este în măsură să îi identifice pe cei care încalcă legea, şi prin urmare împreună cu organizaţiile neguvernamentale am în vedere lansarea în dezbatere publică a modificărilor care privesc activitatea unităţilor protejate şi respectiv cadrul de muncă de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi", a precizat ministrul Muncii.

AGERPRES