Ministrul pentru mediul de afaceri: Start-up Diaspora, pentru românii care vin acasă

Românii din Italia se pot întoarce acasă pentru că de acum pot folosi experienţa acumulată pentru a deveni antreprenori în ţara lor de origine, spune ministrul de resort, Ștefan Radu Oprea.

Aceasta este declaraţia făcută de ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea, la un seminar economic organizat la Roma. Ministrul român a semnat un memorandum de înţelegere pentru promovarea cooperării pe terţe pieţe cu vicepremierul şi ministru al dezvoltării economice, al muncii şi al politicilor sociale din Republica Italiană, Luigi Di Maio. Iată mai jos un interviu pe această temă:

În discursul susţinut în cadrul acestui seminar aţi pus accentul pe forţa de muncă din România.

Ştefan Radu Oprea: Am explicat capacitatea tehnică a forţei de muncă din România, faptul că ultimul raport OECD arată că productivitatea în România pe indicatorul PIP, pe locuitori este una dintre cele mai mari din lume, chiar cea mai mare din lume şi atunci sigur că se pot dezvolta afaceri într-o piaţă care este în creştere. Trebuie să aduc aminte întotdeauna că 2017 am avut o creştere de aproape 7%, anul trecut 4,1% şi tendinţa dinamică se menţine şi în acest an, ţinta este de 5,5%, ceea ce înseamnă că pe o piaţă care creşte întotdeauna investiţiile, inclusiv cele italiene, pot fi foarte importante. Am prezentat parteneriatul public-privat, am prezentat alte oportunităţi pe care investitorii italieni le pot avea în România şi sigur că forţa de muncă, stabilizarea forţei de muncă este un obiectiv şi în acelaşi timp este un obiectiv în a explica că românii, care astăzi sunt în Italia, pot să îşi găsească din nou rostul în România, pentru că sunt condiţiile create astfel încât experienţa pe care au acumulat-o în Italia, când au lucrat în sectorul construcţiilor sau în alte domenii de activitate, pot să o fructifice devenind antreprenori, având companiile lor în România, repet, pe o piaţă care este în creştere.

Există anumite programe, proiecte pentru românii din Italia care vor să vină acasă să investească?

