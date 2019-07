Ministrul Transporturilor: 100 km de autostradă în 2019

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, estimează că anul acesta vor fi construiţi 100 de kilometri de autostradă, şi ar fi putut fixa ca obiectiv 140 km, dacă se lua „după promisiunile antreprenorilor”. El exclude prosibilitatea de a demisiona în situaţia în care vor fi finalizaţi mai puţini kilometri.

„Angajamente şi-au luat toţi că vor termina, dar acolo unde văd un progres fizic de 30%, cum e cazul lotului Cheţani-Câmpia Turzii, acolo nu pot spune că se vor finaliza lucrările până la finele anului, şi ar însemna că ne minţim reciproc şi credem într-un nonsens”, a declarat Cuc, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că loturile Lugoj-Deva 3 şi 4, în lungime totală de 44 de kilometri, vor fi deschise în prima parte a lunii august.

Exclude demisia

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care cei 100 de kilometri nu vor fi realizaţi, ministrul a arătat că îndeplinirea obiectivului mai depinde şi de condiţiile meteo. „Eu vă întreb un lucru: dacă de acum înainte trei luni de zile plouă încontinuu, ce pot să fac eu? Să-i cer lui Dumnezeu să-şi pună mandatul pe masă? Vă întreb”, a punctat Cuc. Acesta a aruncat o „săgeată” şi către companiile private care au câştigat contractele. „Dacă aceşti kilometri constat că nu evoluează, deşi nu văd motivele, pentru că nu sunt niciun fel de bariere administrative, este doar o problemă de mobilizare, cu siguranţă nu aştept să menţin promisiuni deşarte şi voi lua măsuri aşa cum trebuie cu constructorii”, a punctat ministrul Transporturilor.

Comarnic-Braşov, cu bani de la stat

În ceea ce priveşte autostrada Comarnic-Braşov, ministrul a precizat că ea va fi realizată cu bani de la bugetul de stat, iar „impactul nu va fi unul mare”, întrucât plăţile se vor face pe măsură ce lucrările vor avansa. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, că va cere Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) declararea acestui tronson proiect de importanţă naţională, pentru ca lucrările să fie accelerate. „Hotărârea doamnei prim-ministru a fost o hotărâre şi o decizie foarte bună. Eu, în 2017, eram aici când am semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru lotul de autostradă Râşnov-Cristian”, a afirmat Cuc. „Când l-am semnat, am avut intenţia de a da o ireversibilitate acestui proiect, care stătea de doi ani în sertarele companiei (CNAIR – n.r.) şi nimeni nu-l atribuia. Eu am cerut o analiză foarte clară a celor de la companie şi iată că acum se lucrează. Tot atunci am avut dorinţa de a lansa acest tronson de autostradă din bani de la bugetul de stat”, a explicat ministrul Transporturilor.