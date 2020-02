Mișcare importantă făcută de BNR pe piața valutară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis vineri reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituţiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, începând cu perioada de aplicare 24 februarie - 23 martie 2020 şi menţinerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.



Potrivit unui comunicat al BNR, instituţia a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an.



De asemenea, în şedinţa de vineri, CA a mai luat hotărârea de a menţine rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,5% pe an.

www.agerpres.ro