Mișcare surpriză în turismul românesc. Paralela 45 ar putea fuziona cu o firmă specializată pe incoming

O mișcare surpriză a anunțat Alin Burcea, directorul general al agenţiei de turism Paralela 45, la conferinţa de presă organizată cu ocazia împlinirii a 30 de ani de activitate a companiei. Proprietarul companiei a explicat că se află în negocieri pentru fuziunea cu o companie specializată pe incoming, sector pe care vrea să-l dezvolte, întrucât turismul românesc are rezultate slabe în ceea ce priveşte aducerea de turişti străini.

„Pe incoming pot să anunţ doar atât: că vom fuziona cu o companie specializată în acest tip de turism de pe piaţa românească. Voi spune la momentul potrivit, acum suntem în discuţii. Mai durează trei săptămâni. Trebuie să intrăm pe zona asta, pentru că România o duce foarte slab. S-ar putea în scurt timp să ne depăşească şi Albania. Vreau să încercăm să aducem şi străini în România, pe incoming ar trebui să mergem foarte tare. Ar trebui să fie un concept naţional, din păcate aştept guvernarea următoare”, a declarat Burcea, într-o conferinţă de presă.

Paralela 45, una dintre primele trei agenții de turism înființate după anul 1989, a ajuns la 70 de milioane de euro rulaj la finalul anului trecut și estimează o creștere de 12-15% în acest an. 1,8 milioane de turiști au călătorit în 30 de ani cu Paralela 45.

În cei 30 de ani de activitate, agenția de turism Paralela 45 a reușit să treacă de la 50 de angajați la 250 de angajați și a dezvoltat peste 160 de itinerarii și colaborează cu 45 de ghizi. De asemenea, are:

peste 600 de zboruri charter;

50 de locali permanenți în destinații;

peste 50 de agenții;

28 de specialiști de producție turistică externă;

creștere de 33% la circuite în 2019.

Istoria uneia dintre cele mai longevive agenții de turism începe în ianuarie 1990, când Alin Burcea și Adrian Grigorescu, colegi și ghizi la Întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante, au decis să deschidă împreună o agenție de turism. Trei luni mai târziu, Paralela 45, nume dat de un artist plastic, inaugura primul sediu în Bulevardul Regina Elisabeta, iar proprietarii erau surprinși de avalanșa de turiști.

„Noi deschideam la ora opt, iar coada era deja formată în fața agenției. Vindeam la vremea aceea vacanțe pe litoral, pe care le contractasem de la hotelierii pe care îi cunoscusem ca ghizi. Apoi am început să vindem vacanțe la munte și în zona balneo. Invitam oamenii să ia loc și era inedit pentru ei, care cumpăraseră până atunci stând în picioare, la un ghișeu”, povestește Alin Burcea, CEO Paralela 45.

Trei luni mai târziu, a fost organizată și prima excursie în străinătate: Istanbul cu autocarul, iar prima destinație mai îndepărtată oferită turiștilor a fost China. Încă din primii ani, în portofoliul turoperatorului au intrat Grecia, Egipt, Antalya pentru vacanțele verii și circuitele turistice.

În anii ’90, Paralela 45 a fost prima agenție de turism care a organizat vacanțele românilor la campionatele mondiale de fotbal. Sute de persoane au participat, din doi în doi ani, la meciurile din Statele Unite, Anglia, Franța și Belgia.

„La sfârșit de iunie, cu un autocar închiriat de la BTT, am plecat la Istanbul cu primul nostru grup extern, pentru care am fost ghid. Excursia costa la vremea aceea 25 de dolari și 500 de lei. Peste șase ani am început să vindem vacanțe cu zboruri charter în Antalya. Au fost 2.000 de turiști în primul an, iar anul trecut au fost de 12 ori mai mulți. Destinația a devenit cea mai căutată pentru vacanța de vară, iar numărul orașelor de unde se zboară spre Antalya e în creștere. Din 2020 avem zboruri și din Constanța, Craiova și Satu Mare, nu numai din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Oradea, Iași, Bacău, Suceava, Târgu Mureș”, declară Alin Burcea.

Alte zboruri noi în acest an sunt din Cluj-Napoca spre Bodrum, din Târgu Mureș și Oradea spre Creta – Heraklion și de la București spre Mykonos.

Cu zboruri charter ori curse regulate, Paralela 45 are în ofertă în 2020 vacanțe în Turcia (Antalya și Bodrum), Grecia (Chania, Heraklion, Corfu, Rodos, Mykonos), Spania (Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife), Italia (Coasta Amalfitană, Ischia, Sardinia, Sicilia, Toscana), Egipt (Sharm el Sheikh și Hurghada), Cipru de Nord și de Sud, Portugalia (Cascais și Estoril), Tunisia, Mauritius, Maldive, Seychelles, Indonezia, Emiratele Arabe Unite.

Un loc important în oferta Paralela 45 este ocupat de circuite. Turiștii pot alege din peste 160 de excursii pe toate continentele: de la America de Nord la Australia, de la Africa până la Islanda. Circuitele cu avionul sunt organizate cu zboruri din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu și Budapesta. Acestora li se adaugă cele cu autocarul care preiau turiști din mai multe orașe ale țării. Ca noutăți, în 2020, în portofoliul de circuite au fost incluse croaziere în insulele grecești și Turcia, Veneția, China (Tibet și Yangtze), Japonia și Coreea de Sud, Namibia, Senegal, SUA (Miami), Alaska și Yukon, Noua Zeelandă etc.

„Am început să punem accentul pe circuite de când am devenit agenție acreditată IATA, la patru ani de la înființare. Primele au fost în Grecia și erau organizate cu autocarul, dar alte destinații, mai îndepărtate, au devenit accesibile pe măsură ce ne-am extins parteneriatele cu companiile aeriene. Am fost ani de zile `Paralela celor 100 de circuite’, iar acum avem peste 160 de astfel de programe, pe toate continentele”, declară CEO Paralela 45.

Activitatea turoperatorului se desfășoară acum prin rețeaua de 50 de agenții proprii și francize, care se extinde constant din 2003. Primele două agenții Paralela 45 deschise au fost în București și Timișoara.

„Am urmărit o creștere sănătoasă și turiști mulțumiți cărora să le oferim permanent vacanțe în destinații noi. Investim în dezvoltarea programelor turistice, în tehnologie și în oameni. Am plecat la drum doi, eram opt la finalul anului 1990, iar acum suntem o echipă de peste 280”, precizează CEO Paralela 45.

Aproape jumătate dintre angajați au o vechime între 5 și 20 de ani. Anual, fiecare angajat care împlinește cinci sau încă cinci ani în companie este recompensat în cadrul unui program intern de fidelizare (Fidelity Star).

30 de ani de activitate i-au adus turoperatorului Paralela 45 nenumărate premii, atât pentru activitatea echipei, cât și pentru produsele turistice și investițiile realizate. Cele mai importante dintre acestea sunt: „The Most Trusted Brand”, timp de șașe ani consecutivi, trofeul „Superbrands” la categoria agenții de turism, doi ani la rând, „Cel mai bun Turoperator Outgoing” în cadrul Galei TopHotel Awards, în ultimii trei ani, trofeul GPeC pentru „Cel mai bun magazin online de travel” în 2018 și 2019.