Moștenitorii afacerilor de familie sunt interesați de noile tehnologii

Aproape 90% dintre reprezentanţii noii generaţii de antreprenori, care moştenesc afaceri de familie, au în plan să dezvolte companiile prin adoptarea unor strategii de digitalizare, se arată în sondajul PwC NextGen Survey 2019.

În viziunea acestora, cele mai relevante tehnologii emergente pentru viitorul companiilor sunt, în opinia lor: Internet of Things (82%), roboţii (57%) şi inteligenţa artificială (54%).



Pe lista de priorităţi a acestora se mai află preocuparea pentru nevoile în continuă schimbare ale clienţilor (26%), impactul noilor tehnologii (22%) şi concurenţa de pe piaţă (19%).



În plus, principalele priorităţi sunt profesionalizarea şi modernizarea practicilor de management (97%), soluţii pentru atragerea şi reţinerea talentelor (90%) şi îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor - upskilling (86%).



Potrivit studiului PwC, în prezent, mai mult de jumătate (53%) dintre reprezentanţii noii generaţii din Europa Centrală şi de Est sunt implicaţi în activităţile propriilor companii, procentul fiind sub media globală de 70%. În schimb, peste trei sferturi (76%) dintre cei chestionaţi estimează că se vor implica în viitor, având ca orizont de timp anul 2025. Astfel, 47% se aşteaptă să preia roluri de directori executivi, iar 33% să devină acţionari majoritari.



Din totalul persoanelor intervievate în studiul de specialitate, 37% spun că li s-a oferit deja posibilitatea de a conduce un proiect de schimbare specifică în afacerea lor de familie, 23% deţin funcţii de directori executivi, în timp ce 47% se aşteaptă să ajungă în această poziţie până în 2025, depăşind media globală de 41%.



În prezent, 20% dintre tinerii antreprenori moştenitori de afaceri susţin că sunt acţionari majoritari în companiile de familie şi alţi 33% se aşteaptă să devină acţionari majoritari până în anul 2025.



Abilităţile cheie pe care viitoarele generaţii de proprietari le consideră esenţiale pentru a-şi conduce companiile fac referire la rezolvarea problemelor şi gândirea strategică (73%), leadership (73%) şi abilităţi de comunicare (60%). În acelaşi timp, 90% dintre persoanele chestionate au spus că investesc în educaţia lor.



Sondajul a fost realizat în perioada iunie-august în rândul proprietarilor de afaceri de familie din cinci state ale Europei Centrale şi de Est (Polonia, Rusia, România, Bulgaria şi Albania) cu activităţi în sectoare, precum: industrie, farmaceutic şi sănătate, retail, transport, logistică, real-estate, construcţii, tehnologie, media şi telecomunicaţii şi servicii financiare.

AGERPRES