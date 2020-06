Munca de acasă afectează securitatea informatică. Atacurile cibernetice s-au intensificat

Deși atacurile cibernetice asupra infrastructurilor informatice din companii s-au intensificat în ultimele trei luni, jumătate dintre specialiştii în domeniu spun că organizaţiile în care lucrează nu au planuri de răspuns la împrejurări neprevăzute, precum pandemia COVID-19, arată un studiu global realizat de Bitdefender.



Angajaţii din departamentele de securitate IT sunt de părere că este nevoie de schimbări strategice pe termen scurt, iar 81% dintre ei susțin că pandemia le va schimba, pe termen lung, modul în care funcţionează afacerie.



În acest an, sunt în creştere cu 31% atacurile prin înşelăciune de tip ransomware, faţă de perioada similară din 2019, şi cu 36% cele de blocare a serviciilor online.



Unul din trei responsabili de securitate informatică se declară îngrijorat de implicaţiile viitoare ale fenomenului work-from-home la scară globală, întrucât angajaţii sunt mai relaxaţi când vine vorba despre măsuri de securitate IT şi au iluzia siguranţei propriului cămin.



Un alt motiv de îngrijorare este acela că angajaţii nu respectă protocolul impus de companie şi nu sesizează echipelor IT când apar activităţi suspecte. 33% spun că riscul ca angajaţii să devină victime ale unor capcane întinse de hackeri este real, iar 31% cred că o neglijenţă a angajaţilor ar putea duce la scurgeri de date din companie.



Printre potenţialele riscuri specifice muncii de acasă se află şi folosirea unor reţele de internet prost securizate (40%), accesul unui alt membru al familiei la dispozitivul angajatului (38%) şi folosirea simultană a serviciilor de mesagerie în scop personal şi de business (37%).



Domeniile vizate de atacatori sunt: serviciile financiar-bancare (43%), serviciile medicale, inclusiv telemedicina (34%), sectorul public (29%), comerţul (22%), energia (20%) şi educaţia (18%).



77% dintre responsabilii cu securitatea IT se plâng de lipsa bugetelor destinate protecţiei infrastructurii, mai ales în sănătate.



Studiul a fost realizat în luna mai 2020 prin chestionar online şi e-mail de către Saphio Research pentru Bitdefender pe un eşantion reprezentativ de 6.700 de profesionişti din securitate informatică din companii cu peste 10.000 de angajaţi şi activitate în SUA, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Germania, Franţa, Italia, Spania, Danemarca şi Suedia.