Nepotism extrem. Un fotbalist, la bursa de energie a României

Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM SA are de ceva timp doi noi administratori, numiţi de Transelectrica, acţionarul majoritar. Comisarul şef Dan Mihai Chirică a fost pus să supravegheze bursa de energie a statului din postura de subsecretar de stat la MAI, în timp ce secretarul de stat Remus Munteanu vine să coordoneze pieţele naţionale de energie de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Chirică este anchetat în dosarul protestelor din 10 august, în timp ce Munteanu aduce ca plusvaloare trecutul său de portar la FC Ceahlăul Piatra Neamţ, fosta echipă a celebrului Gheorghe Ştefan, zis Pinalti, dar şi calitatea de fiu al fostului lider PSD Ioan Munteanu. Adică cel care l-a băgat în politica mare pe Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei care are în subordine Transelectrica, compania de stat ce a făcut numirile la OPCOM.

Remus Munteanu apare pe site-ul OPCOM ca membru provizoriu în Consiliul de Administraţie începând cu data de 3 octombrie, în timp ce Dan Mihai Chirică şi-a început mandatul provizoriu pe 19 octombrie. Cu toate acestea, numirile sunt mult mai vechi, doar “transparenţa” ministerială dându-le un aer de noutate. Astfel, Remus Munteanu şi-a depus declaraţia de avere la OPCOM încă de pe 6 iunie, ceea ce înseamnă că fostul portar de la Ceahlăul Piatra Neamţ se află între buturile bursei de energie a statului de mai bine de jumătate de an.

Poliţist cu explozie întârziată

Comisarul şef Dan Mihai Chirică s-a adăstat la OPCOM după o experienţă de toamnă - vară mai mult decât zbuciumată. Poliţistul specializat în audit intern a fost doar două zile secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul din partea MAI, între 26 şi 28 septembrie 2018, zi în care a fost retrogradat la funcţia de subsecretar de stat. Chirică şi-a luat BAC-ul la 20 de ani, este inginer diplomat în sisteme cu procesoare după finalizarea studiilor la Universitatea Hyperion, din 2004 lucrează în poliţie, unde a început ca instructor în tehnică de calcul a colegilor săi, iar din ianuarie 2017 este secretar de stat în MAI.

OPCOM este o filială a transportatorului naţional de electricitate Transelectrica şi are rolul de administrator al pieţei de energie electrică din România. Pieţele administrate de OPCOM sunt Piaţa pentru Ziua Următoare, Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale, Platforma de Tranzacţionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de seră şi Piaţa Certificatelor Verzi .

Dan Mihai Chirică este anchetat de Parchetul General în dosarul violenţelor de pe 10 august, fiind suspect de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă în formă continuată.

Portarul lui Pinalti

Mult mai puţin scorţoasă este prezenţa beizadelei Remus Munteanu. Fost portar la FC Ceahlăul Piatra Neamţ între 1998 şi 2001 şi la Paris Fotbal Club, echipă din liga a patra franceză între 2001 şi 2002, fiul fostului baron PSD Ioan Munteanu a venit să admire megawaţii de pe graficele cu ROPEX, PZU, PC-OTC şi PCSCV de la OPCOM la scurt timp după ce fusese numit, în martie 2018, secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului. Absolvent de chimie industrială şi tehnician la Melana Săvineşti până se apuce de fotbal, Remus Munteanu patronează în prezent două mici firme, după ce a îngropat alte două. Fotbalistul Megawatt deţine Daria SRL, specializată în repararea echipamentelor electronice şi optice şi LRD Company SRL, o firmă de construcţii drumuri fără angajaţi.

5.000 lei pe lună este indemnizaţia administratorilor OPCOM

În 2007 a radiat Multiconstruct SRL, dar cea mai important afacere a fost OMA Consult SRL, redenumită Fiscal Expert Business SRL, înainte de a fi închisă în 2015. Remus Munteanu a fost asociat în OMA Consult SRL cu Vasile Sofronie, un partener de afaceri al familiei fostului primar şi lider PDL Gheorghe Ştefan Pinalti, dar şi cu Gheorghe Ouatu, un personaj cu notorietate naţională. Acesta este fratele comisarului şef Ioan Ouatu, fostul şef al „Doi şi-un Sfert” Neamţ (serviciul de informaţii al MAI).

S-a împrumutat de la soră

Remus Munteanu deţine un teren şi o casă în comuna nemţeană Alexandru cel Bun, un BMW şi a încasat într-un an întreg doar 16.952 lei de la firma sa, LRD Company SRL. În schimb, fotbalistul Megawatt are de înapoiat 225.000 de euro către BRD, dar şi 60.000 de euro sorei sale, Raluca Munteanu, bani pe care i-a luat ca împrumut în 2017, cu promisiunea de a-i restitui până în 2037. Interesant este că Raluca pare a fi trezoriera familiei, din moment ce, în 2010, îl împrumuta şi pe tatăl lor, baronul PSD Ioan Munteanu, cu 26.465 de euro. Ioan Munteanu şi-a dat demisia din Camera Deputaţilor la începutul acestui an, invocând motive de sănătate. Munteanu era liderul grupului PSD din Cameră şi se afla la al patrulea mandate.